Başkan Altay: "Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı amaçlıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak 2025'te hayata geçirdikleri kültür-sanat projeleri ile 2026 yılında yapılacak programları kamuoyuyla paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda Başkan Altay, Konya'nın, asırlardır tarihin, kültürün, medeniyetin ve hikmetin nabzının attığı müstesna bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Tıpkı yazar İskender Pala'nın da ifade ettiği gibi; 'Konya'mız rengini İslam'ın nurundan, sesini Horasan erenlerinin nefesinden, kokusunu Maveraünnehir'den taşıyan bir irfan bahçesidir.' Toprağına düşen her adım, bir hikmetin filizini sürer. Yüzyıllar boyunca Mevlana'dan, Şems'e, Sadreddin-i Konevi'den Ladikli Ahmet Hüdai'ye uzanan gönül sultanları bu kadim şehri bir mektep, bir dergah, bir sığınak kılmıştır" dedi.

"Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı amaçlıyoruz"

Başkan Altay, Anadolu'nun derin köklerinden bugünün yenilikçi ruhuna kadar bu geniş mirasın, bugün Konya'nın damarlarında yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bizler de bu büyük mirası hakkıyla korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı, gençlerle geçmişimiz arasında güçlü bağlar kurmayı, yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya anlatmayı amaçlıyoruz. Bu gayretimizin en önemli ayağı şüphesiz kültürel alanda attığımız adımlardır. Çünkü, biliyoruz ki kültür ve sanat, toplumların yegane hafızasıdır. Bir milletin kimliğini, duruşunu, estetik anlayışını ve ortak değerlerini geleceğe taşıyan en önemli köprü kültür ve sanattır" ifadelerini kullandı.

"Bizim için kültür; Konya'nın kimliği, hafızası ve en önemlisi medeniyet iddiasıdır"

Kültür-sanat faaliyetlerini "şehir kimliği" ve "medeniyet anlatısı" etrafında bütüncül bir politikayla ele aldıklarını aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Şehrimizin tarihsel rolünü merkeze alan uzun soluklu ve kurumsal bir kültür stratejisi ile faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız faaliyetlerin büyük çoğunluğunu 'Darülmülk Konya' üst başlığında hayata geçiriyoruz. Yaptığımız çalışmaları, sadece bir etkinlik takvimi olarak görmüyor; şehrimizin ruhunu besleyen, insanımızın gönül dünyasını zenginleştiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bizim için kültür; Konya'nın kimliği, hafızası ve en önemlisi medeniyet iddiasıdır. Geride bıraktığımız bir yıl boyunca, Konya'mızın kültürel zenginliğini daha da görünür kılmak adına birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik."

2025'teki kültür-sanat etkinliklerini anlattı

Başkan Altay konuşmasının devamında 2025 yılında düzenledikleri; Şehir Konferansları, Konya Okulu, Şehir Tiyatrosu, 6. Sufi Sinema Festivali, Uluslararası İslam Sanatları Yarışması, Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu etkinlikleri, Bando ve Mehteran Takımı konserleri, Kültürpark Çocuk Festivali, Konya Gastrofest, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri, Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Kitap Günleri, müzeler ve kütüphaneler, Konya'nın tarihini, kültürünü anlatan yayınlar, arkeolojik kazılar, tarihi yapıların restorasyonları, fotoğraf sergileri, kültür-sanat yarışmaları başta olmak üzere çok sayıda kültür ve sanat projesini detaylı olarak anlattı. 2026 yılında hedeflerinin kültürel çalışmaları şehrin tamamına ve yılın her dönemine yaymak olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu anlayışla hem geleneksel programları güçlendirdiklerini hem de gençlere hitap eden içeriklerle kültür politikalarını derinleştirdiklerini söyledi.

Başkan Altay, 2026 yılında, mevcut devam eden projelere ilave olarak; "Konya Yöresel Yemek Yarışması", Uluslararası Mevlana Sempozyumu ve Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu, merkez dışındaki 28 ilçede "Sazımda Söz Var Festivali" başta olmak üzere yine birçok önemli etkinliğe imza atacaklarını ifade etti.

"Darülmülk Konya merkezli bir medeniyet anlatısı"

Konuşmasında kültürüne sahip çıkan şehirlerin geleceğine de güvenle yürüyeceğine dikkati çeken Başkan Altay, "Bu anlayışla, hem tarihimizi koruyor hem de geleceğin kültür atlasını Konya'dan dünyaya uzanan bir perspektifle şekillendiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür-sanat faaliyetlerini popüler etkinlikler olarak değil, 'Darülmülk Konya' merkezli bir medeniyet anlatısı olarak hayata geçiriyoruz" dedi.

"Konya modeli belediyeciliği ülkemiz sınırlarından öteye taşıyoruz"

Kültürü yalnızca etkinlik ve organizasyonlar bütünü olarak değil; şehrin tarihsel kimliğini, medeniyet birikimini ve toplumsal hafızasını geleceğe taşıyan stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, "Sergilerimizle, yayınlarımızla, müzelerimizle, tiyatromuzla, uluslararası yarışmalarımızla, dünya genelinde yaptığımız sema programlarımızla, genç sanatçı yetiştirme projelerimizle 'Konya Modeli Belediyeciliği' ülkemiz sınırlarından öteye taşıyoruz. Özellikle, Balkanlarda hayata geçirdiğimiz geleneksel sanatları içeren kurslarımızı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında yaptığımız kültürel etkinlikleri istikrarlı şekilde sürdürerek medeniyetimizin kültür kodlarını gönül coğrafyamızla paylaşıyoruz. Bundan sonra da Konya'yı medeniyet ve maneviyat şehirleri ligine sokmak ve kültür ihraç eden bir şehir yapmak için uzun vadeli planlarla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Konya geleceği inşa eden bir şehir olarak yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir"

Gençler başta olmak üzere 7'den 70'e tüm Konyalılarla şehrin kültür ve sanat ufkunu genişletecek nice güzel çalışmalara birlikte imza atmayı temenni eden Başkan Altay, "Bu vesileyle; projelerimizin hayata geçmesinde büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, tüm ilgili kurumlarımıza, sanatçılarımıza, akademisyenlerimize, gençlerimize ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Selçuklu başkenti, Mevlana şehri Konya, geçmişinden aldığı ilhamla geleceği inşa eden bir şehir olarak yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir" diye konuştu.