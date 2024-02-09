Konya Büyükşehir Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı\'nın Restorasyonunu Başlattı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Köprüsünün yanında bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu yaparak tarihi eseri yeniden ihya ediyor.

Tarihi hamamın restorasyon başlangıcı için düzenlenen programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uzman ekiplerin tek tek taşları ve betonları ayrıştırarak, çok ince ve en orijinal haline geri çevirecek bir restorasyon çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Konya'ya dışardan gelen veya yerel halkımızın tamamının hafta sonları veya boş vakitlerinde soluklanmak için geldikleri Meram Son Durak dediğimiz; şimdi Taş Köprü ve Çamlıbel diye adlandırdığımız yere gelinmesinin sebeplerini artıracak işler yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Meram eski günlerin çok daha ötesine geçecek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Meram'la ilgili çok büyük hayalleri olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Meram eski günleri gibi falan demeyeceğim, eski günlerinden çok daha ötesine geçecek. Vatandaşlarımızın kullanacağı alanların belki 4 veya 5 katına çıkarıldığı bir alan haline gelmiş olacak. Uğur başkanımız bu dönemde Meram'da asla bizi yalnız bırakmadı. ya bir işin içinde beraber olduk ya yanımızda oldu, arkamızda oldu ama hep beraber koşturduk. Konya'da o büyük birlik ve beraberlik, çok büyük bereketlere vesile oldu. Kendi gücümüzün yetmeyeceği, altından kalkamayacağımız her işte o birliğin beraberliğin sayesinde altından kalkmış olduk. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz her hizmetin en iyisine layık"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın her hizmetin en iyisine layık bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bunu yapacak kadrolar da AK kadrolar. Geçmişten bugüne bu güzel işleri hep yaptılar, 31 Mart 2024'te de yeni bir tarihin başlangıcı olarak bu güzel işlerin çok daha büyüyeceği bir dönemi birlikte yaşayacağız. Bu şehri yönetenlerin kendi içindeki birlik ve beraberliği ve aynı hedefe koşma anlayışıdır. Bu restorasyonun Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bu alanda restorasyon yapmak bize nasip oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da önemli bir işin temelini attıklarını ve yapılan bu çalışmaların hepsinin Konya'ya hizmet olarak yansıdığını belirterek konuşmasına başladı.

Tarihi hamamın 600 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yapıldığını paylaşan Başkan Altay, "Hepimizin 'Meram Hamamı' diye bildiğimiz bu alanda restorasyonu yapmak bizlere nasip oldu. Bu bölge hepimizin çocukluğunun geçtiği, Konya'ya gelenlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan birisi. Burada da aynı Darü'l Mülk Projesi'nde olduğu gibi zihnimizdeki resmin büyük parçasını ortaya koymak adına yap-bozun parçalarını tek tek yerleştiriyoruz. Tavusbaba civarında dönüşüm ve caminin güçlendirilmesiyle başlamıştık. Şimdi buradaki hamamın restorasyonuyla devam ediyoruz. Sonrasında Vali Konağı'nın taşınmasıyla birlikte orada yapacağımız düzenleme ve Çamlıbel arkasında yapmış olduğumuz kamulaştırma ile birlikte burası adeta yeniden canlanacak. İnsanların koşarak geleceği mekanlar yapmayı arzu ediyoruz. Bu hamamın restorasyonu konusunda çok titiz bir çalışma yürütüldü. Özellikle betonarmeden arındırarak tekrar o taş yapının güzelliğinin ortaya konacağı güzel bir restorasyon çalışması yürütüyoruz. Artık bu konuda da hem projesinden hem de yapımına kadar ciddi bir uzmanlık alanı şehrimizde oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ayrıca hamamın hamam fonksiyonu dışında bir oyuncak müzesi olarak da kullanılacağını kaydeden Başkan Altay, "Böylece ailelerin çocuklarıyla beraber her daim ziyaret edebilecekleri yeni bir mekan oluşturuyoruz. İnşallah bu yıl tamamlanarak hizmete açılmış olacak. Böylece Meram'ımız çok önemli bir hizmet kazanacak. İnşallah Konyalıların çokça ziyaret ettiği, gelip ilgiyle vakit geçirdikleri bir mekan olacak" diye konuştu.

"Konya'nın her köşesini nakış nakış işliyoruz"

Bir taraftan da seçim çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğüne değinen Başkan Altay, "Bu dönem değerli il başkanımızın şahsında tüm teşkilatlarımızın desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden aday olduk. Merkezde belediye başkanlarımızla devam ediyoruz. Özellikle Meram'da AK Parti iktidarlarında ilk kez mevcut belediye başkanımızın tekrar aday olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bunda değerli Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'un ilk günden itibaren gösterdiği gayret, başarı ve vatandaşla kurmuş olduğu iletişim çok önemlidir. Ben bu dönemde de çok daha başarılı işler yapacağına inanıyorum. Hep birlikte Konya'mızı güzelleştirmek için hem merkez 3 ilçemizde hem de 28 ilçemizde büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah yeni dönemde çok daha başarılı işler yapmayı arzu ediyoruz. Konya çok yüksek bir destek veriyor bize, bu destek bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Konya'nın her köşesini adeta nakış nakış işliyoruz. Bu dönemde de hazırız ve kararlıyız. Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha diyerek Konyalılardan destek istiyoruz. Konyalıları bunu yapacağına inancımız tam. İnşallah istikrarın devam ettiği, merkezi hükümetin, Büyükşehir Belediyesinin ve 31 ilçenin tamamının Cumhur İttifakı'nda olduğu bir dönemin başlangıcını 1 Nisan sabahı yapmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Başkan Kavuş ilk harcı koyarak tarihi hamamın restorasyonunu başlattı. Programa katılanlar daha sonra hamamda incelemede bulunarak bilgi aldı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı

Halk arasında Meram Hamamı olarak da bilinen Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, 1424 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde deforme olan, 652 metrekarelik alana sahip olan ve toplam 16 mekandan oluşan bu tarihi yapıyı yeniden restore ederek Oyuncak Müzesi olarak projelendirdi. - KONYA