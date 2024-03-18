Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya\'da müjdelerle karşılandı

Politika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın 17 Mart'ta büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, Erdoğan'ın Konya'ya müjdelerle geldiğini söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Konya mitingi sonrası teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Angı, "Geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanımızı yol boyunca büyük coşku ve ilgi ile karşılayıp meydanda 110 binden fazla hemşehrimizin katılımlarıyla büyük Konya mitingini gerçekleştirdik. Adeta bayram havasında geçen mitingimizde 110 binden fazla hemşehrimiz Genel Başkanımızı bağrına bastı ve tüm Türkiye'nin kalbi yine Konya'da attı. Mitingimizde bir kez daha şahit olduk ki Cumhurbaşkanımızın Konya'mıza ayrı bir sevgisi var. Hamdolsun Konya'mız da bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve liderimizi en iyi şekilde misafir etti" dedi.

" Meram'a 2 yeni sağlık tesisi müjdesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya müjdelerle geldiğinin altını çizen Başkan Hasan Angı, "Genel Başkanımız Konya'ya 2 yeni sağlık tesisi kazandırılacağının müjdesini verdi. Bunlardan ilki 500 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meram'ın Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde inşa edilecek. Diğeri ise yine Meram'ın Dutlukır bölgesine yapılacak bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptinde hastane. Her 2 projemizin de hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Konya AK davamızın hep sahibi olmuştur"

"Konya'nın duruşu millidir, tarih boyunca hep böyle olmuştur" diyen Başkan Hasan Angı, sözlerini şöyle tamamladı: "Konya, milli olanlarla birlikte yürümüştür. Konya yola çıktığımız ilk günden beri AK davamızın şehri olmuştur. Konya dayanışmanın ve milli iradenin şehri olmuştur. Bu kapsamda Konyalıların sevgisini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan, yatırım ve hizmetlerle şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bakanlarımız Ali Yerlikaya, Fahrettin Koca, Ömer Bolat ve Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere bütün bakanlarımıza saygılarımı iletiyorum. Ayrıca milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, ilçe ve belediye başkanlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve mitingimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm Konyalı hemşehrilerimize hassaten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." - KONYA