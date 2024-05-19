Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'dan 19 Mayıs mesajı

Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında; " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması ve aynı zamanda gençliğe olan güvenini simgeleyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlik, ülkemizin geleceğidir ve onların omuzlarında yükselen her yeni güne, ülkemizin aydınlık yarınlarına bir adım daha yaklaşırız. Bu özel gün vesilesiyle, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan değerli gençlerimizsiniz. Bilgiyle, özveriyle, ve vatan sevgisiyle donanmış bir gençlik, Türkiye'nin her alanda başarılarına katkı sağlayacaktır.

Bugün, milli mücadelenin başladığı topraklarda, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, bu toprakları bizlere vatan kılan değerlerini unutmamaya söz veriyoruz.

19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak, aynı zamanda sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için de bir fırsattır. Spor, sağlıklı bir bedenin ve zihnin temelidir. Bu nedenle, gençlerimizin spor yapmaya teşvik edilmesi ve spor alışkanlığının kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm Çamelili hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ