Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan 19 Mayıs mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'dan 19 Mayıs mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan, mesajında gençliğin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

19.05.2024 06:36  Güncelleme: 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında; " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması ve aynı zamanda gençliğe olan güvenini simgeleyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlik, ülkemizin geleceğidir ve onların omuzlarında yükselen her yeni güne, ülkemizin aydınlık yarınlarına bir adım daha yaklaşırız. Bu özel gün vesilesiyle, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan değerli gençlerimizsiniz. Bilgiyle, özveriyle, ve vatan sevgisiyle donanmış bir gençlik, Türkiye'nin her alanda başarılarına katkı sağlayacaktır.

Bugün, milli mücadelenin başladığı topraklarda, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, bu toprakları bizlere vatan kılan değerlerini unutmamaya söz veriyoruz.

19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak, aynı zamanda sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için de bir fırsattır. Spor, sağlıklı bir bedenin ve zihnin temelidir. Bu nedenle, gençlerimizin spor yapmaya teşvik edilmesi ve spor alışkanlığının kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm Çamelili hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Gençlik, Çameli, Spor, Kamu, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 11:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement