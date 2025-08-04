Başkan Balaban çalışmalarını değerlendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından ilk kez basın mensuplarıyla buluştu. Başkan Balaban, merhum Ferdi Zeyrek'i anarken, "Acımız büyük ama çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. U17 takımımızın şampiyonluğu, Ferdi Başkan'a vefa borcumuzdur." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından ilk aylık değerlendirme toplantısında basın mensuplarına geride bıraktıkları 2 ayı anlattı. Toplantıya Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediye spor U17 Futbol Takımı, Kulüp yöneticileri, başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Balaban 9 Haziran'da büyük bir kayıp yaşadıklarını dile getirirken, "Hem hüzünlü hem sevinçli bir basın açıklamasındayız. Hüznümüz büyük başkan takım kaptanımız Ferdi Zeyrek'in kaybıdır. 9 Haziran'dan bu yana belediye başkanları olarak hala bu şoku atlatamadık. Kaybımız dolayısıyla Haziran ayı değerlendirme toplantımızı yapmadık. Üzüntümüz çok büyük. Yıllar geçse de bu üzüntünün azalacağını düşünmüyoruz. Ferdi Başkan dört dörtlük bir başkanlık yaptı. Ölümsüz izler bırakarak bu dünyadan göçtü gitti." dedi.

'Besim Dutlulu Manisa için bir şans'

Manisa Büyükşehir Başkanlığı'na seçilen Besim Dutlulu'ya da başarılar dileyen Belediye Başkanı Balaban, belediye olarak kendisinden büyük destek gördüklerini söyledi. Başkan Semih Balaban, "Ferdi Başkan'dan sonra bayrağı devralan Besim Dutlulu Başkanımız da Manisa için bir şans oldu. Başarılı bir Akhisar Belediye Başkanlığı yaptı. İlçe belediye başkanı olarak belediyenin sorunlarını bilen yine örgütte görev yapmış değerli bir başkanımız olarak bayrağı devraldı. Bu bayrağı en güzel şekilde dalgalandıracağından en ufak bir şüphemiz yok. Yunusemre olarak Ferdi Başkandan büyük destek gördük, 17 Haziran'dan bu yana da Besim Başkandan büyük destekler görüyoruz. Kendisine de bize yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu U17 futbol takımını kutladı

Toplantıya katılan U17 Futbol Takımı ve spor kulübünü kutlayan Belediye Başkanı Semih Balaban, kazanılan bu başarının kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi. Bu başarıyı Ferdi Zeyrek'e armağan ettiklerini aktaran Başkan Balaban şunları söyledi: "Bugünün en önemli ve belirleyici gündemi U17 Futbol takımımızın Türkiye'de 220 kulüp arasından Türkiye şampiyonu olmasıdır. Bu Manisa futbol tarihinde net bir devrimdir. Bu, sporcularımızın, teknik ekibimizin, kulübümüzün ve sorumlu başkan yardımcımızın başarısıdır. Biz hep altyapıya önem vereceğimizi, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını söyledik. Diğer branşlarda da önemli adımlar attık. Temmuz ayı içerisinde bir tekvando turnuvası düzenledik. Spora desteğimiz devam edecek. Futbolcularımızın başarısını vefanın bir gereği olarak Ferdi Başkan'a armağan ettik. Sporcularımız bu başarıyla bizleri gururlandırdılar, büyük bir mutluluk yaşattılar."

Toplantıda söz alan U17 Takım Kaptanı Abdullah Karacan, Antrenör Birol Yiğit, kendilerine destek olan başta Başkan Balaban olmak üzere emeği geçenlere ve ailelerine teşekkür etti.

'Çok çalıştık'

Kulüp Başkanı Bülent Kanik de spor kulübü olarak başarılı sporcular yetiştirmek istediklerini ifade ederek, "Öncelikle heyecanımız çok yüksekti. Bu kupayı Manisa'ya getirdik. Manisa'ya getirene kadar hocalarımız, çocuklarımız, bütün yöneticilerimiz çok çalıştı. Biz sadece bir futbol kulübü değiliz; biz Yunusemre Belediyespor Kulübüyüz. Bu kulübün içinde 20 tane branşımız var ve her branş bizim için çok kıymetli. Bugün futbolda bunu yaptık, geçmiş dönemde judoda da başarımız oldu. Ama ilerleyen zamanlarda bütün branşlarda tabii ki Semih Balaban Başkanımızın desteğiyle Yunusemre'nin bayrağını en iyi şekilde taşıyıp çocuklarımızın geleceğinde söz sahibi olacağız." dedi.

'Bizden çok güçlü takımlarla mücadele ettik'

Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ise hedeflerini tutturmamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak şunları söyledi: "Bu sezon başlarken değerli Başkanımız Sayın Semih Balaban'la bir hedef belirledik. Dedik ki: 'Biz, Yunusemre Belediyespor'un tüm branşlarda çıkabileceği en yüksek seviyeye çıkmasını istiyoruz.' Yunusemre'den, Manisa'dan milli takıma çocuklar gidecekse bunlar bizim çocuklarımız olmalı. Hocalarımızın fedakarca çalışmaları ve destekleriyle bugüne geldik. Hedefimiz, çocuklarımızın seviyesini en üst noktaya ulaştırmak. Bu süreç boyunca çok kuvvetli takımlarla eşleştik, maddi açıdan bizden çok güçlü takımlarla mücadele ettik. Ama onlar inançlarını, azimlerini ve arkalarında belediye başkanımızı, Yunusemre Belediyesi'ni ve Manisa'yı hissederek, terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler ve buraya geldiler. Hepsine, başta Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum."

Çalışmaları değerlendirdi

Belediye Başkanı Balaban yaptıkları çalışmaları da şu sözlerle anlattı: "Yaz okullarında en üst düzeyde müthiş çalışmalar var. 3 bini aşkın öğrencimiz yaz okullarında spor yapıyor. Demans merkezimizde çalışmalarımız sürüyor. Bu hastalığa yakalanan ailelerin yakınlarından takdir görüyoruz. Birlikte bu hastaların sorunlarını aşmaya çalışıyoruz. Büyükşehrin yaptığı çalışmalarda birçok bölgede biz de lojistik destek veriyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız bitmek üzere. Kırsal mahallelerimizde yaşayan kadın kardeşlerimize İzmir'in tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 vatandaşımız İzmir'i görme fırsatı buldu. Bu projemiz önümüzdeki süreçte de devam edecek. Kısacası bizler Ferdi Başkan'ın kaybından sonra büyük bir şok yaşadık. Yavaş yavaş o şoku atlatıyoruz. Haziran ve temmuz durağan aylar oldu. Kolay bir acı değil bu. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bütün ekonomik zorluklara, imkansızlıklara rağmen büyükşehir belediyemizin de desteğiyle bu sorunları aşıyoruz. Bir yıl daha ekonomik sıkıntı yaşayacağız. Bu süre sonunda belediye olarak daha güzel çalışmalara imza atacağız." - MANİSA