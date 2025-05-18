Başkan Balcıoğlu\'ndan 19 Mayıs mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirten Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Milli bayramların sadece takvimde bir gün olmadığını aktaran Başkan Balcıoğlu, "Bandırma Vapuru'nda bu inançla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, özgürlük meşalesini Anadolu'nun dört bir yanında yaktılar. İşte 19 Mayıs, o karanlık işgal günlerinde bile umudunu kaybetmeyenlerin, vazgeçmeyenlerin, hep daha iyi bir geleceğe inananların bayramıdır. Bugün, o yolculuğun 106'ncı yıl dönümünde, o azim ve umudu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. 19 Mayıs, her yıl yeniden ayağa kalktığımız, geçmişten ilham alarak geleceğe yürüdüğümüz, toprağa ve bayrağa sahip çıktığımız gündür. Bugün de Silivri'de, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insan olarak bir kez daha haykırıyoruz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

19 Mayıs'ın sadece başlangıç değil devam eden bir yolculuk olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı sizlere armağan ederken sadece bir bayram değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da emanet etti. Onun sizden beklentisi 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bireyler olmanızdır. Çünkü enerjiniz ve hayalleriniz, geleceğimizin en büyük gücüdür. Unutmayın, geleceğimiz sizlerin ellerinde şekillenecek. Sizler, bu büyük yolculuğun ve bu büyük milletin gerçek mirasçılarısınız. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını sizler inşa edeceksiniz" dedi. - İSTANBUL