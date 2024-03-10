Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Spor yatırımları, kültür sanat ve eğitim alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan da bahseden Başkan Başdeğirmen, "Güneş enerjisi santralleri ülkemizde uzun yıllardır yapılıyor. Bizim göreve gelmeden önce bir tane santralimiz yoktu. 16 MW GES yaptık" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen mahalle mitinglerine devam ediyor. Başkan Başdeğirmen son olarak da Yedişehitler ve Bahçelievler Mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Başdeğirmen, mitingde 5 yıl boyunca yaptıkları hizmetlerden ve şehre kazandırılan yatırımlardan bahsetti. Başkan Başdeğirmen, mitinglere çıkarken başının dik, alnının ak olarak geldiğini söyleyerek, "Neden mi? bizler 5 yıldır sizlere hizmet etmek için çalıştık. 31 Mart'ta bize karneyi sizler yazacaksınız, bakalım neler çıkacak. Bazı arkadaşlar geçmiş dönemlerde yapamadıkları hizmetleri bizler yaptığımız zaman bir ay önceden bizim karnemizi doldurmaya başlamışlar. Almışlar ellerine kağıt kalemi yazıyorlar, karnede ne yapmış, ne yazmış. Senin karneyi zaten 5 yıl önce bu halk yazdı. İkinci defa senin karne yazmaya hakkın olmadığını düşünerek bunları söylüyorum. Sen değerlendirildin, Allah'ın izniyle sıra şu an bizde. Onun değerini, onun notunu sen değil, bu halkımız verecek" dedi.

Şehrin merkezinde 160 bin metrekare kapalı alanı olan ve 25 yıllık bitirilemeyen ITKM'nin bir cenaze gibi önlerinde durduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, "25 yıl süründü de neden biz gelince 1,5 yıl içinde bitiverdi. Kabiliyetli yöneticiler olunca hemen bitiverdi. Bin 800 kişi çalışıyor. Diyorlar ki 'dükkanları sattı', karalamanın her tarafında varlar. Yalan, dolan ne varsa yapıyorlar. 72 dükkanın bir tanesinin satıldığının belgesini gösterin ben bu görevi bırakıyorum. Elinde bir kağıt 'belge burada' diyor. Böyle çamur siyaset olabilir mi? bu millet her şeyi biliyor" görüşlerinde bulundu.

"Çocuklarımızın geleceğini Ges'lerle hazırlıyoruz"

Şehre kazandırılan spor yatırımları, kültür sanat ve eğitim alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan da bahseden Başkan Başdeğirmen, "Güneş enerjisi santralleri ülkemizde uzun yıllardır yapılıyor. Bizim göreve gelmeden önce bir tane santralimiz yoktu. 16 MW GES yaptık. Buradan elde edilen gelir, Rabbimizin verdiği bedava güneşten geliyor. Bir lira masrafı yok. Biz çocuklarımızın geleceğini bunlarla hazırlıyoruz. Kalıcı bir gelir. Ben geldiğimde öyle bir şey göremedim" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA