Başkan Başdeğirmen: "Her düştüğümüzde bir avuç toprakla kalkıyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistin İnisiyatifi Hareketi tarafından Filistin'e destek amaçlı Kaymakkapı Meydanı'nda kurulan Gazze Nöbet Çadırı'nı ziyaret etti. Ziyarette Filistin'de hayatını kaybedenler ve tüm şehitlerimiz için dualar okundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistin İnisiyatifi Hareketi tarafından Filistin'e destek amaçlı kurulan Gazze Nöbet Çadırı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Başdeğirmen, konuşmasına Pençe Kilit operasyonlarında şehit düşen 12 kahraman askerimiz için başsağlığı dileklerinde bulunarak başladı. Başkan Başdeğirmen, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu son olay bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Terörü lanetliyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Başdeğirmen, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece, başımızda Cumhurbaşkanımız ve ekibi olduğu sürece bizi hiç kimse yere düşüremez. Bizler defalarca çelme yedik ama her düştüğümüzde bir avuç toprakla kalkıyoruz. Rabbim bizleri korusun. Yeni bir yıla başlayacağız. Zararsız, ziyansız, afetsiz ve zorluksuz günleri Rabbim bizlere yaşatmayı nasip etsin" dedi.

"Amacımız zulmeden İsrail'e ve dünyaya sesimizi duyurmak"

Kötülüklere ve zulme karşı tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Amacımız zulmeden İsrail'e ve dünyaya sesimizi duyurmak. Yürüyüşler yapıyoruz, fotoğraflar sergiliyoruz, konferanslar veriyoruz, bu şekildeki toplantılarla farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Sesi çıkmayanlar yüzünden o zalimler daha da güçleniyor. Ama hiç tahmin etmediğimiz ülkelerde bile bu zulme karşı binlerce insan sokaklara dökülebiliyor. Filistin bayrağını hiç tanımayan, Filistin'i belki hiç duymayan birçok insan Filistin bayrağıyla sokaklarda yürüyerek 'bu zulme son verin' diyerek çağrıda bulunuyor. Bu tepkilerin dünyada sayısı arttıkça etkisiz kalması mümkün değil. İnşallah önümüzdeki günlerde bu zulüm bitecek. Daha sonra da hukuki süreçle bu işlerin cezalandırmalarına geçilecek" ifadelerine yer verdi.

Isparta Filistin İnisiyatifi Hareketi Sekreteri ve Cihannüma Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çelik, Gazze ile Isparta'nın kardeş şehir olması yönünde bir talep olduğunu belirterek, konuyu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e iletti. Başkan Başdeğirmen, tüm sivil toplum kuruluşlarının imzası ile verilecek bir dilekçeyi Bakanlıkla paylaşabileceklerini söyledi. Zulüm sona erdikten sonra Gazze'nin Türkiye'ye çok ihtiyacı olacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Biz Isparta olarak belki bir okulunu yaparız. Belki bir camisini, bir sağlık ocağını yaparız. Ama Gazze'nin 81 ilimize ve 922 ilçemize çok ihtiyacı var. Bunları belki adım adım ilerletebiliriz. Bir örnek teşkil ettirebiliriz. Sizler tüm sivil toplum kuruluşlarıyla talebinizi bize iletin meclisimize sunarak bakanlığımıza göndeririz. Kabul edilirse bundan çok da mutlu oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitlerimiz için dua edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gazze Nöbet Çadırı önündeki Gazze anı defterini de imzaladı. - ISPARTA