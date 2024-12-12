Başkan Böcek, Demre'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek, Demre'de Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Böcek, Demre\'de Vatandaşlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre ilçesinde çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Likya Sinema Salonu'nun açılışını gerçekleştiren Başkan Böcek, futbol sahasında incelemelerde bulunup hal esnafıyla da bir araya geldi.

12.12.2024 18:18  Güncelleme: 18:23
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Likya Sinema Salonu'nun açılışını yapan Başkan Böcek, Demre Futbol Sahası'nı inceleyerek, hal esnafıyla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Demre'de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak CHP Demre İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner ve partililerle buluşan Başkan Muhittin Böcek, Demreli vatandaşlara seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek, CHP Demre İlçe Örgütü'nün yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ı makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Demre'de yapacakları çalışmalara ilişkin Başkan Duran ve ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek, Demre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Likya Sinema Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Sinema salonunun Demre'nin kültür ve sosyal hayatı için önemli olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "Ben de eski bir sinemacıyım. Yıllar önce Piyango biletime ikramiye çıkmıştı, sinema makinası aldım ve okullarda, köylerde film oynattım. Sinema bir bölgenin kültürel yönünün gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürerek, hak ettiği noktaya getirdik. Sanatçılarımıza ve filmlere teliflerini ödeyerek, sinema sektörüne önemli destek oluyoruz. Fahri Başkanımızda iyi düşünmüş ve güzel bir sinema salonu açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hal esnafıyla buluştu

Başkan Böcek, Likya Sinema Salonu açılışından sonra ise Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Demre Futbol Sahası'nda incelemelerde bulundu. Muhittin Böcek, Demre Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Fatih Tural ve yönetimiyle de bir araya geldi. Başkan Böcek, hal esnafının talep ve önerilerini dinleyerek sorunlarının çözümü noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Böcek, Demre'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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