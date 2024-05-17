Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Politika

Spordan, eğitime, sosyal ve kültürel faaliyetlerden gençlerin ufkunu açacak projelere kadar pek çok konuda hizmet verdiklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gençlerimizin Muhittin ağabeyi olarak onların geleceğe umutla bakması için yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olması adına yapılan çalışmalar başta olmak üzere, öğrenci yurtları, fikir atölyeleri, gençlik ofisleri, gençlik meclisi, gençlik kampı ve eğitim merkezi, girişimcilik ofisi, spor salonları açıyor, çeşitli festival ve etkinlikler düzenliyor, ihtiyaç sahiplerine eğitim desteğinde bulunuyor.

Gençlik Meclisi'nde söz gençlerin

Her fırsatta gençlere olan inancını ve desteğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Biz Gençlerle Güçlüyüz" anlayışıyla her kesimden gencin katılımıyla oluşturulan Gençlik Meclisi'ni kurarak, gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağladı. Antalyalı gençlerin fikirlerini özgürce söyleyebildikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Antalya'da okuyan ya da ikamet eden 15-30 yaş arası gençlerden oluşuyor. Gençlik Meclisi'ne seçilen 107 meclis üyesi fikir ve projeler üreterek bünyesindeki çalışma grupları aracılığıyla Antalya'da gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor.

Gençlik kampı gençleri buluşturuyor

Kepezaltı'nda 15 dönümlük alan ve içindeki bina, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Gençlik kampında farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenleniyor. Tamamen ücretsiz olan merkezde çocuk ve gençler spor, sanat ve sosyal projelerle buluşturuluyor, doğada vakit geçirmeleri sağlanıyor. Gençlik Kampı Antalya dışından da çok sayıda gence ev sahipliği yapıyor. Başkan Böcek de zaman zaman Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor.

Gençlik Ofisi ve Serik Bilim Köyü açıldı

Gençlere yönelik eğitim toplantıları, seminerler, atölye çalışmaları gibi birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği Işıklar'daki Gençlik Ofisi, Antalya'daki gençlerin yeni buluşma mekanı oldu. Serik Boğazkent Mahallesi'nde açılan Bilim Köyü ise çocuk ve gençlere erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ortak bir çalışma alanı sunuyor. Merkezde, çocuk ve gençlerin; bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, sanatı ve matematiği eğitici ve eğlenceli şekilde öğrenmeleri için felsefe, uzay, deniz ve kuş halkalama kampları gibi çeşitli kamplar ve eğitimler düzenleniyor.

Öğrencilere yurt

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kız ve erkek öğrenci yurtları açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in ikinci görev döneminde hali hazırda 5 olan yurt sayısını daha da arttırmayı hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarında kalan öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi imkanlara da sahip oluyor.

8 bin TL burs

8 bin TL'lik burs desteğiyle de üniversite öğrencilerinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, burs desteğini sürdürecek. Can Suyu Projesi'yle kentte eğitim gören üniversite öğrencilerine evlerinde aylık 5 ton suyu ücretsiz kullanma imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde bu desteği arttırarak öğrencilere 10 ton suyun bedava olması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Genç girişimcilerin buluşma noktası HUB Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen gençlere ve girişimci adaylarına yönelik hizmet vermek üzere HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'ni açtı. Yenilikçi fikirleri desteklemek, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve girişimci adaylarına yönelik eğitimler ve mentörlük desteği vererek onların girişimlerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkez, gençlere rehberlik etmeyi sürdürecek.

Başkan Böcek'in üzerinde önemle durduğu bir diğer proje ise Genç Gönüllüler Programı. Gençlerin aktif olarak belediye çalışmaları içerisinde yer almasını ve kendi projelerini üretmelerini destekleyen Genç Antalya Gönüllü programı Gençlik Meclisi ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birçok etkinlikte gönüllü olarak görev alan gençler bu sayede hem sosyalleşiyor hem tecrübelerini geliştiriyor.

Yeni projeler yolda

Başkan Muhittin Böcek, yeni 5 yıllık dönemde de gençler için daha birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 16 ilçede hayata geçirilecek ve 24 saat açık olacak Sınav Kütüphaneleri, turizm sektörünün ara eleman ihtiyacına cevap vermek ve gençlere yeni istihdam alanları oluşturmak için hazırlanan Turizm Sürekli Eğitim Merkezi, dijital içerik üretmek ve rap müzik yapmak isteyen gençler için tasarlanan YouTuber ve Rap Stüdyosu, genç girişimcilerin şehrin sorunlarına karşı buldukları çözümleri hayata geçirmek için verilecek destek fonu bu dönem hayata geçirilecek projelerden birkaçı. - ANTALYA