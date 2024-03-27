Başkan Böcek, Kaş\'ta Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kaş ilçesini karış karış gezerek hemşehrileri ile buluştu. Kaş merkez, Gömbe, Sütlegen, Doğantaş, Ova, Kasaba ve Kınık mahallelerinde büyük coşku ve sevgiyle karşılanan Başkan Böcek, "Köylümüzün dertleriyle dertlenmeye, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, sosyal yardımlarımızı artırmaya, oy versin vermesin kimseyi ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında Kaş'ı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Cavit Arı, Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde büyük coşku yaşandı. Kaş'ın tüm mahallelerini karış karış gezen Başkan Böcek'in ilk durağı Gömbe oldu. Başkan Böcek, Gömbe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yaptıkları çalışmalar ve projelerini anlattı. Böcek, ardından Sütleğen, Doğantaş, Kasaba, Ova mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Böcek, "Halkımızın teveccühü, ilgisi, sevgisi gittiğimiz her yerde bizi onurlandırıyor, mutlu ediyor. Herkesin başkanı olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak için bir kez daha yollardayız. Zafer bizim için bir amaç değil, sadece kul hakkını korumak, ranta değil halka hizmet etmek için bir araç. 31 Mart'ta bir kez daha kazanan tüm Antalya olacak" dedi.

Başkan Böcek, daha sonra Kaş'ta hemşehrileri ile iftar yaparak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereketli geçmesini diledi. İftarın ardından Kınık'a geçen Başkan Böcek, miting havasında geçen halk buluşmasında 'Torosların evladı Muhittin Böcek' sloganları ile karşılandı. Vatandaşların telefon ışığıyla efekt yaptığı gecede vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, "Bu gece Kınık'ı kalbi vatan sevdasıyla atan, Ata'sının gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine ant içen koca yürekli insanların ışıltısı aydınlatıyor. 31 Mart'ta Kaş'ta Erol Demirhan ile el ele vereceğiz, birleşeceğiz, kenetleneceğiz. Antalya için kazanacağız" diye konuştu.

"Senin bildiğin kadar benim unuttuğum var"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın Kaş Kınık Hali ile ilgili sözlerine cevap veren Başkan Böcek, "Mutlu Başkan, 'Kınık Hali'ni eğer Büyükşehir Belediyesi yapmayacaksa ben yapayım' demiş. Sen önce 2020 yılında 3 milyon liraya ihale ettiğin bitiremediğin kültür merkezini yap. Ama ben Kınık Hali'ne bugüne kadar 690 milyon lira yatırdım. Senin bütçen yetmez. Senin bildiğin kadar benim unuttuğum var" ifadelerini kullandı.

Kaş'a Gıda İhtisas Organize Sanayi müjdesi

Yeni dönemdeki projelerinı de anlatan Başkan Böcek, Kaş'a Gıda İhtisas Organize Sanayi kazandıracaklarını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli 665 dönümlük arazinin 345 dönümünü Batı Antalya'da tarıma katma değer sağlamak için Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi'nin oluşturulmasına ayırdıklarını belirten Başkan Böcek, "Batı Antalya'ya kazandıracağımız sanayi bölgesinde bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması sağlanmış olacak" dedi.

Hallerde kurutma tesisi

Çevre dostu haller ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaklarını kaydeden Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Hallerimizi güneş panelleri, yağmur suyu hasadı ve kompost üretimi gibi uygulamalarla güçlendireceğiz. Hallerde kuracağımız kurutma tesislerinde ürünlerin raf ömrünü uzatarak, ekonomik değeri yüksek olacak şekilde mamülleştireceğiz. Şehrimizin dört bir yanına düğün, okuma, spor, sinema salonları ve mevlit evlerinden oluşacak sosyal salonlar kurarak, halkımızın sosyalleşmesi için fırsatlar oluşturacağız."

Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar olduğu gibi köylümüzün dertleriyle dertlenmeye, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, sosyal yardımlarımızı artırmaya, oy versin vermesin kimseyi ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz." - ANTALYA