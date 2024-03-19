Başkan Böcek, Manavgatlılarla İftar Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek, Manavgatlı hemşerileri ile iftar yaptı. Manavgat'a yapacakları yeni projelerini anlatan Başkan Böcek, Titreyengöl Yenileme Projesi'yle yeni turizm adımları atacaklarını söyledi.
Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Manavgatlı hemşehrileri ile iftar yaptı. Manavgatlıların Ramazan ayını kutlayan ve bereket dileyen Başkan Böcek, Manavgat'a yeni dönemde yapacakları konusunda da bilgi verdi.
"Titreyen Göl'e yeni turizm adımları"
Başkan Böcek, Manavgat Titreyengöl Yenileme projesini hayata geçireceklerini belirterek, Titreyengöl'de yeni turizm adımları atacağız. Titreyengöl çevresinde şifalı bitki bahçeleri, çim tepeleri, kuş gözlem kulesi, asma germe gölgelikler, seyir terasları, su gösteri fıskiyeleri, çocuk oyun alanı ve otoparklar kuracağız. Bu bölgeyi hem halkımız hem de turizm sektörümüz için yenileyerek daha canlı hale getireceğiz. Böylece yaşam-kent dengesi prensibimizle halka açık alanların artmasını sağlayacağız" dedi.
"Katı yakıt laboratuvarı"
Manavgat ve Kumluca'da Katı Yakıt Laboratuvarları kurarak temiz hava için daha çok mücadele edeceklerine dikkat çeken Başkan Böcek, "Kömür, pelet gibi katı yakıtların doğu ve batı bölgelerine girişlerinde denetim ve kontrolü artırmak için Manavgat ve Kumluca Katı Yakıt Laboratuvarları kuracağız. Artıracağımız katı yakıt denetimleriyle kaçak veya niteliksiz kömür kullanımını engelleyerek Antalya'mızın hava kalitesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
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