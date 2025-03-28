Başkan Böcek şehit yakınları ve gazi aileleri ile iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Başkan Muhittin Böcek, şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik çok özel bir proje gerçekleştirecekleri müjdesini verdi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki iftar programında ilahi dinletisi sonrası okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar programında semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi de yer aldı.

Bayram sonrasında protokol imzalanacak

İftar programında konuşan Başkan Muhittin Böcek, Ramazan ayı boyunca tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, " Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerimize yönelik özel bir proje hayata geçireceğiz. Bayramdan sonra imzalayacağımız protokolle, şehit yakınları ve gazilerimizin dernek binalarının elektrik ve su giderlerine destek olarak, onların sosyal alanlarda daha rahat vakit geçirebileceği bir ortam oluşturacağız. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk olacak. Onlar vatanımız için şehit oldular, gazi oldular. Biz de onların haklarını gözetmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlar, bu bayramın dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesini dilerim" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, iftar sonrasında şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek, onları dinledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınları ve gazi ailelerine verdiği iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. - ANTALYA