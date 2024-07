Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Hizmetlerini Değerlendirdi

Politika

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için önemli adımlar attık" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Belediyesinin 'Hizmette 100 Gün' değerlendirme toplantısında, yapılan hizmetlerden ve projelerden bahsetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Boltaç, açıklamalarda bulundu. Tarsus ve Tarsus'un geleceğiyle ilgili konuşan Boltaç, "Bugün burada, 'Tarsus'ta Gelecek Var' mottosuyla, bu kadim şehrin son 100 gününde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların detaylarını paylaşmak için bir araya geldik. Tarsus, kültürü, doğası ve üretkenliğiyle tarih boyunca parlayan bir yıldız olmuştur. Bu kadim topraklarda yaşayan herkes gibi bizler de Tarsus'un sahip olduğu potansiyelin farkındayız ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 1 Nisan'da göreve geldiğimiz günden itibaren, Tarsus'un hak ettiği gelişimi sağlamak için büyük bir kararlılıkla ve azimle çalışıyoruz. Şeffaf, katılımcı ve halk odaklı bir yönetim anlayışıyla Tarsus'un her bir köşesinde büyük bir heyecan ve titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz"

Tarsus'un tarihine, kültürüne ve insanına yakışır bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Boltaç, "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için önemli adımlar attık. Tüm bu çalışmaların ardında yatan en büyük güç, Tarsus halkının bize olan inancı ve desteğidir. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Tarsus'ta gerçekleştirdiğimiz projeler, sadece yerel halkımızın değil, tüm Mersin'in geleceğine de ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve uyumlu çalışıyoruz" dedi.

"Meselemiz Tarsus'un geleceği"

Meselelerinin Tarsus'un geleceği olduğunu belirten Boltaç, "Bu yolda kim olursa olsun, yolumuza taş koyan ve Tarsus'un geleceğini yok sayan herkes karşısında bizi bulacaktır. İşimizi ciddiyetle yapıyoruz. Meselemiz Tarsus. Kimse, Tarsus'un gelişimini ve kalkınmasını engelleyemez. Bu kentin yararına olmayan hiçbir girişime izin vermedik ve vermeyeceğiz" diye konuştu.

Boltaç, şeffaflık ve hesap verebilirliğin ilkelerinin başında yer aldığını ve bu ilkelerden asla taviz vermediklerini kaydetti. "Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık" diyen Boltaç, "Bu kente zarar vermek isteyen, gelişimini engellemeye çalışan kim olursa olsun, karşısında dimdik duracağız. Tarsus halkının hakkını, hukukunu korumak için gereken her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her mahalleye bir ekmek satış noktası kurmayı planlıyoruz"

Göreve geldiği günden bu yana çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Boltaç, yaptıkları çalıştaydan bahsederek, yapacakları tüm işlerde ortak akılla karar alıp ortak akılla kenti yöneteceklerini belirtti. Tarsus'a yapılacak projelere de değinen Boltaç, göreve geldiklerinde zarar eden Halk Market'leri kapattıklarını vurguladı. Bunların yerine her mahalleye bir ekmek satış noktası kurmayı planladıklarını kaydeden Boltaç, şöyle devam etti:

"Bu ekmek satış noktalarında ise satışı ve sorumluluğu o mahallede ihtiyaç sahibi bir kadın vatandaşımıza vermeyi düşünüyoruz. Bu ihtiyaç sahibi vatandaşımız buradan elde ettiği gelirle geçimini sağlayacak ve bu vesileyle kendi işlettiği bir işe sahip olacak. Bu projeyi en yakın zamanda dezavantajlı mahallelerimizden başlayarak hayata geçirmeyi planlıyoruz."

"Tarsus gastronominin merkezi olacak"

Tarsus'un geleneksel lezzetlerini tanıtmak geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Boltaç, "Siptilli Çarşısı'nda çalışmalarını yaptığımız gastronomi merkezimiz Tarsus'un geleneksel lezzetlerini Türkiye çapında tanıtarak şehre yeni bir simge kazandırma yolunda önemli bir rol oynuyor. Bizim için bu yeterli değil. Burayı trafiğe kapatıp Gastronomi Sokağı'na dönüştüreceğiz. Burası şehrin cazibe merkezi haline gelecek. Tarsus'un yemek kültürünü dünyaya tanıtacak. Tarsus'un biraz daha markalaşacağı, Tarsus gastronomisinin gittikçe Türkiye'de ve dünyada çok güzel bir yere sahip olacağı bir alan olacak. Tarsus gastronominin merkezi olacak" diye konuştu.

"Halk Et Market projesini tekrar hayata geçireceğiz"

Halk Et Market'in kapatılma konusuna da açıklık getiren Boltaç, "Halk Et Market'i kapatma sebebimiz, ruhsata uygun olmadan açılmış olmasıdır. Yönetim anlayışımızda herkese eşit ve adil olmak var. Biz belediye olarak ruhsat veren bir konumdayız. Dolayısıyla ruhsata uygun olmayan yer bizim de olsa kapatırız. Kural, yasa neyi gerektiriyorsa onu uygular, onu yaparız. Burada halkın mağduriyetini gidermek ve bu ihtiyaçlarına cevap olabilmek için daha güzel ve yasal zemini uygun bir yer seçerek Halk Et Market projesini tekrar hayata geçireceğiz" dedi.

"Tiyatro Müdürlüğünün kapatılmasının söz konusu değil"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurları konusunda mahalle halkıyla toplantı yapacağını ve konuyu çözüme kavuşturacağını ifade etti. Tiyatro Müdürlüğü'nün kapatılmasının söz konusu olmadığını belirten Boltaç, "Kapatma durumu ancak meclis kararıyla olur. Ben bir belediye başkanı olarak sanata ve sanatçıya asla karşı değilim, hatta tam tersine çok daha fazla destek verilmesi taraftarıyım. Bu süre zarfında algı oluşturulmak istendi. Bu müdürlüğün içinde yapılan bazı sıkıntılı durumlarla ilgili tasarrufta bulunduk. Oradaki arkadaşlarımızın işe girişi de büro personeliydi. ve onları geçici olarak başka birimlere görevlendirdik. Sonra görev yerlerine geri geldiler. Kendilerinden 'Köyde Hayat Var' şenliğimizde çalışma yapmalarını talep ettik. Fakat yapamayacaklarını söylediler ve kendi istekleriyle istifalarını verdiler" diye konuştu.

Boltaç, 20 kişilik bir tiyatro ekibi kurarak tiyatro hizmetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN