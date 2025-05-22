Ümraniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Ümraniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Ümraniye\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
22.05.2025 12:42
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İstanbul Ümraniye'de lüks rezidansta 6 üniversite öğrencisi yasadışı bahis suçuyla yakalandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan bir rezidansta 6 üniversite öğrencisi suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan bir yasadışı bahis dış finans evini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, finans evinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir şüpheli tespit edildi.

Zanlıların tamamı üniversite öğrencisi

Zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlatan polis, 19 Mayıs Pazartesi günü belirlenen rezidansa operasyon düzenledi. Özel harekat timleri ve siber polisinin gerçekleştirdiği baskında, tamamı çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenci 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, panel sistemi üzerinden farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı tespit edildi. "Yatır-çek onaylama" ekranlarının aktif olarak kullanıldığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden sürdürdükleri bahis içerikli mesajlaşmalara ulaşıldı. Baskın yapılan rezidansta 26 ofis telefonu, 6 şahıs cep telefonu, yedi dizüstü bilgisayar, para hesaplarının tutulduğu bir defter ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan bahis çetesi üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, 4 gün boyunca devam eden ifade işlemlerinin ardından, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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