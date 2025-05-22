Ünalan Metro İstasyonu\'nda yürüyen merdiven kırıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Ünalan Metro İstasyonu'nun AVM ve metrobüs çıkış kapısındaki yukarı çıkan yürüyen merdivenlerde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. İddiaya göre; arıza sonrası yürüyen merdiven kırıldı. O esnada merdiveni kullanan vatandaşlar panik yaşadı.

4 SAAT SÜREN MAĞDURİYET

Yaralanma olmayan olayda görevliler merdivenlerin önüne bariyer çekerek inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca giderilemeyen arıza nedeniyle istasyon çıkışında yoğunluk yaşandı.

"METROBÜSE BİNECEĞİM, TEREDDÜT İÇERİSİNDEYİM"

Metrodan çıkan Necip Uğurlu, "En basit bir yürüyen merdiveni onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için başka bir şey düşünemiyorum. Metrobüsler sürekli kaza yapıyor. Ben metrobüse binip Çağlayan'a gideceğim. Tereddüt içerisindeyim. Kaza yapmadan varırız diye ümit ediyorum. İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok, vatandaşlar kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz" dedi.