CHP\'li Asu Kaya\'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş\'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak "Sana alacam bunu kral" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

TOKTAŞ İDDİALARI YALANLADI

Mesajla ilgili olarak İYİ Partili Hasan Toktaş "İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" demişti.

ASU KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: O PAYLAŞIMI YAPMAMIŞ OLMASINI ÜMİT EDİYORUM

tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına bağlanan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye'de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye'de kadın mücadelesi veriyoruz. Her şeye rağmen bu paylaşımı yapmamış olmasını ümit ediyorum. Bu toplum adına, kadınlar, gençler, bize umut bağlamış olanlar adına bunun gerçek olmadığına inanmak istiyorum.

"BİR KADININ BUNA ALET EDİLMESİ DEHŞET VERİCİ"

Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, bu kumpas bile olmuş bile olsa buna kadının konu edilmiş olması dehşet verici. En kıymetli olanı da meclisteki birçok siyasi partinin kadın siyasetçilerinin benimle dayanışma göstermiş olması çok kıymetli. Tekrar ümit ediyorum ki Türkiye'nin gerçek gündemine dönmüş oluruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda güçlü şekilde var olmaya devam edeceğiz.

"İSTİFASINI İSTEYECEĞİM"

En ağır şekliyle, Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız. Tüm bu iddiaların sonucunda bir soruşturma yürütecekler. Aynı zamanda hukuku bir adli tahkikat da başlayacak. Bunların sonucunu beklemeyi doğru buluyorum. Bundan dolayı da dikkatli cümleler kurmaya çalışıyorum ama eğer bunlar gerçekçe gerekeni en ağır şekilde yapmasını biliriz.

"UMARIM GERÇEK ÇIKMAZ O MESAJ"

Ben bir Çukurova kadınıyım. Köy kökenli bir ailenin kızıyım. Gerekeni gerektiği şekilde gerektiği zamanda en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama taşıdığımız sorumluluk hem siyasi hemde toplumsal sorumluluk soruşturmanın sonucunu beklemeyi gerektiriyor. Umarım gerçek çıkmaz bu. Umarım Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız."