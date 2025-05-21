ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşme hakkında gelen soruya yanıt verdi.

"HEM SUUDİLER HEM DE İSRAİLLİLER ANLAŞMA İLE İLGİLENİYOR"

"Bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum." diyen Rubio, Riyad ve Tel Aviv'in anlaşma konusunda istekli olduğuna işaret etti. Rubio, "7 Ekim saldırısı gibi bazı koşullar engel teşkil ediyor ancak hem Suudiler hem de İsrailliler bu anlaşmaya varmakla ilgilenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR BİRKAÇ ÜLKE İBRAHİM ANLAŞMALARINA KATILABİLİR"

Rubio, anlaşmalarla ilgilenen ülkeleri belirlemek üzere aktif çalışan özel İbrahim Anlaşmaları Ofisi bulunduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar birkaç ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılmaya istekli olduğu yönünde iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları, ilk olarak 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.