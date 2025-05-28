Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara' çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara' çıkarması

Başkan Büyükkılıç\'tan \'Ankara\' çıkarması
28.05.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Ankara temaslarında şehrin kalkınması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan ve AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin il başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerle omuz omuza yürümekten onur duyuyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşı verdiği için sonsuz hamd ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin geleceğine yönelik vizyonunu dinlemek bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Büyükkılıç'tan bakanlarla sıcak ve samimi görüşme

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'nin kalkınmasına yönelik projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi atmosferde görüştüğü bakanlara Kayseri'ye verdikleri destek için teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu görüşmeler şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Başkan Büyükkılıç'tan Ankara temasları

Öte yandan Ankara'daki temaslarına devam eden Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç ayrıca, Kayserili iş insanlarıyla birlikte şehrin havacılık alanındaki yatırımlarını değerlendirdi.

TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve iş dünyası temsilcilerinin de katıldığı görüşmede, devlet destekleriyle Kayseri'nin havacılık sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi hedeflendi.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Genel Başkan Vekil Yardımcısı İzzet Buzkan'ın yer aldığı "istişare ve değerlendirme" toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin kalkınması için Ankara'da yürüttüğümüz bu önemli temaslar şehrimizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, kayseri, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara' çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara' çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.