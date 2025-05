Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Süleymaniye Mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı'nda gerçekleşen buluşma, yoğun katılım ile gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda, vatandaşlar Haliliye Belediyesinden beklentilerini dile getirirken, Haliliye'de devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar sorularını doğrudan Başkan Canpolat'a iletirken, Başkan Canpolat ise sorunlara yerinde çözüm üretmek adına anlık notlar aldı.

Daha önce Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirilen açık hava toplantısı şeklinde yapılan program bu kez Süleymaniye Mahallesinde gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu program, vatandaşların etkinliğe olan memnuniyetini de ortaya koydu. Programın yoğun bir kalabalıkla geçtiğini ve vatandaşlarla birebir ve toplu olarak dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Başkan Canpolat, açıklamasında, "İlgili başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz burada. Anında ve yerinde talimatları vererek, direk vatandaşlarımızla da görüştürerek konunun öneminin anlaşılması, bir an önce çözülmesi veya bugün burada gün verilerek vatandaşlarımızla çözüm sunuyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösteriyorlar, bizlere destek oluyorlar. Yoğun katılımlarından dolayı değerli muhtarlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Süleymaniye ile ve etrafındaki Yavuz Selim, Bağlarbaşı, Devteşti halkıyla bütünleştik. Her zaman Haliliye halkıyla vatandaşlarımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Esnafımızı da ziyaret ettik, etmeye devam edeceğiz. İşte biz Haliliye buyuz. Vatandaşıyla iç içe, el ele, kol kola. Vatandaş için hizmet eden, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket eden bir partinin mensupları olarak Haliliyemizin hizmetkarıyız. Bundan dolayı katılım gösteren buradaki tüm haziruna teşekkür ediyorum. Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor her geçen gün artarak devam edecek. Çünkü sokaklar bizim, caddeler bizim, esnaf bizim, mahalle bizim, ilçe bizim, Urfa bizim diyorum. ve biz onların arasında olmaya, gönüllerinde olmaya, yanlarında olmaya ve dualarında olmaya devam edeceğiz diyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarları ise halk buluşması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Canpolat ve ekibine teşekkür etti.