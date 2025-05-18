Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı

Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevapladı.

18.05.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Süleymaniye Mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı'nda gerçekleşen buluşma, yoğun katılım ile gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda, vatandaşlar Haliliye Belediyesinden beklentilerini dile getirirken, Haliliye'de devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar sorularını doğrudan Başkan Canpolat'a iletirken, Başkan Canpolat ise sorunlara yerinde çözüm üretmek adına anlık notlar aldı.

Daha önce Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirilen açık hava toplantısı şeklinde yapılan program bu kez Süleymaniye Mahallesinde gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu program, vatandaşların etkinliğe olan memnuniyetini de ortaya koydu. Programın yoğun bir kalabalıkla geçtiğini ve vatandaşlarla birebir ve toplu olarak dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Başkan Canpolat, açıklamasında, "İlgili başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz burada. Anında ve yerinde talimatları vererek, direk vatandaşlarımızla da görüştürerek konunun öneminin anlaşılması, bir an önce çözülmesi veya bugün burada gün verilerek vatandaşlarımızla çözüm sunuyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösteriyorlar, bizlere destek oluyorlar. Yoğun katılımlarından dolayı değerli muhtarlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Süleymaniye ile ve etrafındaki Yavuz Selim, Bağlarbaşı, Devteşti halkıyla bütünleştik. Her zaman Haliliye halkıyla vatandaşlarımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Esnafımızı da ziyaret ettik, etmeye devam edeceğiz. İşte biz Haliliye buyuz. Vatandaşıyla iç içe, el ele, kol kola. Vatandaş için hizmet eden, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket eden bir partinin mensupları olarak Haliliyemizin hizmetkarıyız. Bundan dolayı katılım gösteren buradaki tüm haziruna teşekkür ediyorum. Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor her geçen gün artarak devam edecek. Çünkü sokaklar bizim, caddeler bizim, esnaf bizim, mahalle bizim, ilçe bizim, Urfa bizim diyorum. ve biz onların arasında olmaya, gönüllerinde olmaya, yanlarında olmaya ve dualarında olmaya devam edeceğiz diyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarları ise halk buluşması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Canpolat ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Yerel Haberler, Politika, Haliliye, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
17:16
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Canpolat vatandaşın sorularını cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.