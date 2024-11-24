Başkan Çavuşoğlu'ndan 25 Kasım Mesajı: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birlikte Mücadele - Son Dakika
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Politika

Başkan Çavuşoğlu'ndan 25 Kasım Mesajı: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birlikte Mücadele

Başkan Çavuşoğlu\'ndan 25 Kasım Mesajı: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birlikte Mücadele

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kadın cinayetleri ve şiddetle mücadelede birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Kadınların özgür ve güvenli yaşam şartlarına kavuşmasının gerekliliğini dile getirdi.

24.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Kadın cinayetleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, 1999 yılında BM'nin ilan ettiği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde acı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sadece 2024 yılında Türkiye'de yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğini, bunun yanında kadına ve çocuğa karşı şiddetin de artarak sürdüğünü belirtti. Kadın cinayetleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Kadınlarımıza yönelik şiddet bireye değil topluma da ihanettir. Bu nedenle kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün kadın hakları konusunda dünyanın en önde gelen ülkesi olması gerektiğini, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda günümüzde medeniyetin beşiği kabul edilen birçok ülkeden çok daha önce devrimler yaptığını anlatan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Kadınlarımızın eşit, özgür ve güvenli yaşam şartlarına kavuşması en temel amacımız olmalıdır. Çünkü kadınlarımız özgürleşmeden hiçbir ülke ve toplum özgürleşemez. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün şiddetin son bulmasını, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Denizli ve Türkiye temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu'ndan 25 Kasım Mesajı: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birlikte Mücadele - Son Dakika

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