Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı - Son Dakika
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Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı

13.10.2022 15:09

Afyonkarahisar'a bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk, ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alınca mazbatası iptal edildi. Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, belediyeye kayyum olarak atandı.

AK Partili Gebeceler Belediyesi'nde son yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekti. Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

VALİ YARDIMCISI ATANDI

AK Partili meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, belediyeye kayyum olarak atandı.

AK Partili belediye başkanının mazbatası iptal edildi, belediyeye de kayyum atandı

BELEDİYENİN SAYFASINDAN AÇIKLAMA

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" denildi.

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Son Dakika Politika Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı - Son Dakika
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