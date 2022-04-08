Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı

08.04.2022 16:20
Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yaymnladığı mesajında "Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yaymnladığı mesajında "Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatının 177'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan 177 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı. Güzel, mesajında, "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başımız her sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak, soğuk, gece, gündüz demeden teyakkuzda olan gözbebeğimiz polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ve merhameti ile kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Vali Günaydın: 'Polis Teşkilatımız fedakarlık ve özveriyle çalışmalarına devam ediyor' Vali Günaydın: 'Polis Teşkilatımız fedakarlık ve özveriyle çalışmalarına devam ediyor' Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü

Gaziantep, Nisan, Polis, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement