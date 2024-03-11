Politika

Başkan Demir: "Kentsel dönüşüm imar planı onaylandı"

" Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar, mahalleler şu anda tespit edilmiş durumda"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüme yönelik yaptıkları imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylandığını açıklayarak, "Artık Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar, mahalleler şu anda tespit edilmiş durumdadır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

" Türkiye'nin her santimetrekaresini deprem kuşağında"

Toplantının başında, Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Başkan Demir, "Saat 03.10'da bir deprem gerçekleşti. Atakum açıklarında yaklaşık 18 kilometre derinlikte bir deprem oldu. Büyük geçmiş olsun. Türkiye'yi göbekten saran ve tekrar İstanbul ve Ege Bölgesi'nde birleşen 2 önemli fay hattının içerisindedir. Çapraz fay hatları da var. Türkiye'nin her santimetrekaresini deprem kuşağındadır. Bu zeminin yumuşak olma durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu coğrafya hareket halinde olan bir coğrafyadır. Türkiye 60'lı, 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda köylerden kentlere çok yoğun göç aldı. Bu göçün neticesinde yerel yönetimler planlı yapılaşmaya öncülük yapamadı. Ülkemiz, çok ciddi bir yapı stokunun kentsel dönüşüme tabi tutulması, yıkılıp yeninden yapılması, yapı stokunun yenilenmesiyle, gerçeğiyle, karşı karşıyadır" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm imar planı onaylandı"

Samsun'da kentsel dönüşüm konusunda çok önemli icraatlar, projeler hayata geçirildiğini ifade eden Demir, "2 ay içinde Gülsan'da kamulaştırması tam anlamıyla bitecek, Mayıs ayı itibarıyla Toybelen'e taşınacak. Bizim kentsel dönüşüm diye daha önce belirlenen o kesimde de kentsel dönüşüme yönelik yaptığımız imar planı şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca da onaylandı. Plan kesinleşti. Arkadaşlar çalışmalara başladılar. Yeni yönetimin görevi devralmasıyla hızlanacak olan oradaki yeni oluşan bulvarları, yolları açarak kentsel dönüşüme hız verilecek. Birçok adalarda yolların açılmasıyla kentsel dönüşüm kendi ada bazında gerçekleşecek. Artık Samsun'da Canik Soğuksu, Gaziosmanpaşa'dan başlayarak Yeni Doğan, Fatih Mahallesi, Karasamsun Mahallesi'ne kadar geniş alanda Samsun çanağındaki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar, mahalleler şu anda tespit edilmiş durumdadır. 3 ana mahalle kendi kentsel dönüşümünü sağlayacak noktada, değerde ve niteliktedir. Adalet Mahallesi'nde mecliste aldığımız karar neticesinde kentsel dönüşüm burada başladı. İlçelerde kentsel dönüşüm alanında çok az bir yapı stokumuz var. Tüm Samsun bir tek Türkiye'ye örnek olmakla değil, dünyadaki şehirlere örnek olma noktasında çok önemli bir mesafe kat etme aşamasındadır. 31 Mart'ta yeni bir atılma, yeni bir heyecana bütün Samsun şahitlik edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardında 42 gündem maddesi oy birliği ile oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.