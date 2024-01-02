Başkan Deveci: Türkiye\'nin güvenliğine dayanışmaya ve birliğe ihtiyacı var

Başkan Deveci: " Türkiye'nin kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya ve birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

"Dünyayı yönettiğini iddia eden emperyalist güçler tarafından sınırımız da bir türlü rahat bırakılmıyor"

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Özellikle bu dönemde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hem çevremizdeki ülkelere örnek olacak hem de kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya, birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Atakum Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısı belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin yönettiği meclis toplantısında 5 madde gündem maddesinden 4'ü gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Diğer 1 maddede ise Denetim Komisyonu Üyeleri 'gizli oy' yöntemi ile seçildi. 5 üyenin seçildiği komisyon üyeleri bundan sonraki komisyon toplantılarında meclis çatısı altında çalışma yürütecekler.

"Türkiye'nin kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya, birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

Gündem maddeleri arasında söz alarak birlik ve beraberliğin önemine değinen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dün de zor bir coğrafyada yaşıyorduk bugün de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Afganistan'dan Libya'ya kadar çevremizdeki tüm ülkeler tahrip edildi. Dünyayı yönettiğini iddia eden emperyalist güçler tarafından sınırımız da bir türlü rahat bırakılmıyor. Rusya- Ukrayna savaşıyor. Filistin'de savaş 90 gündür devam ediyor. Diğer yerlerde de ilan edilmemiş savaşlar var. Afganistan'da bir devlet var mı yok mu belli değil. Özellikle bu dönemde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hem çevremizdeki ülkelere örnek olacak hem de kendi güvenliğini koruyacak dayanışmaya, birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Meclisten detaylar

Ocak ayı 1. Birleşimi 1. Oturumunda ayrıca "Meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi", "Erikli Mahallesi'nin ikiye bölünmesi", "Norm kadro değişiklik cetvelleri" ve " Geçici işçi çalıştırılması" gibi teklifler de daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlarına havale edildi.