Başkan Dr. Akgün, "Sivil katliamını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak; "Ukrayna halkının yanındayız" mesajı verdi.

Mart ayı birinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde söz alan grup başkanvekilleri Atatürk'ün "'Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş cinayettir' sözünü hatırlatarak, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

"Sivil katliamını şiddetle kınıyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 21'inci asırda bir kez daha savaşın soğuk ve korkunç yüzüne şahit olmanın üzüntüsü içinde olduğunu belirterek; "Rusya kendi gücüne dayanarak daha önce kendi sınırları içerisindeyken birlikte yaşadıkları Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırı başlattığını üzüntü içinde görüyoruz. Yeni doğan bebekler, hastalar, çocuklar korkunç dramı hep beraber izliyoruz. Dün Avrupa Konseyi'nin izleme komitesi toplantısı online yapıldı. Bu toplantıda söz alan herkes Avrupa'dan ve diğer ülkelerden tabii ki kınadılar. Dünkü kınamamızdan sonra Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak Büyükçekmece halkı, Büyükçekmece Belediye Meclisi ve tüm ülke olarak şiddetle bu harekatı, sonu nereye varacağı bilinmeyen savaşı şiddetle kınıyoruz. Şahsım ve Büyükçekmece Meclisi olarak kınıyoruz. Sivil katliamını şiddetle kınıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşı askerler yapar. Savaşta sivil halk korunur şeklinde bizlere öğretmiştir. Rusya bombayı sivil halkın üzerine atarsa burada soykırım vardır. Şiddetle kınıyoruz. Her şekilde Ukrayna halkının yayındayız. Mazlumların yanında yer alan milletiz biz. Haksızların karşısında dikilmek bizim asaletimizdendir."

"Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş cinayettir"

Başkan Akgün'ün ardından söz alan grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri savaşa son verilmesi çağrısı yaparak tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Şahin: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Yurtta barış ve cihanda barış" demişti. Bu sözleri söyleyen liderimizin yaptığı savaşları incelediğimizde, şu sözündeki cümlelerle daha iyi anlayabiliriz; "Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa gireceğiz", "Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş cinayettir" vatanına öldürmek için gelenlere karşı bugün Ukrayna'nın verdiği mücadeleye karşı Rusya'yı kınıyoruz."

Ak Parti Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku: "Dünyamızda gerçekleşen bu yıkıcı, üzücü savaşları Ak Parti grubu olarak kınıyoruz. Rabbim bir daha böyle kötü savaşlar ne ülkemize ne dünyamıza göstermesin etmesin."

MHP Meclis Üyesi İdris Doğan: "24 Şubat itibariyle tüm dünyanın ve ülkemizin takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkmıştır. Rusya'nın yaptığı bu saldırıları kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seneler önce söylediği gibi "Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş cinayettir" diyerek savaşın kötü bir durum olduğunu ifade etmiştir." - İSTANBUL