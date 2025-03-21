Başkan Ekim, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Ekim, Öğrencilerle Sahurda Buluştu

Başkan Ekim, Öğrencilerle Sahurda Buluştu

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sahurda gençlerle bir araya gelerek eğitim hayatları, beklentileri ve zorlukları üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaptı.

21.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:19
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ömer Karabacak, AK Parti Akçaabat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Öztürk ve teşkilat üyelerinin de katıldığı programda, gençlerle samimi sohbet gerçekleştirildi. Sahur ziyaretinde öğrencilerin evlerine misafir olan Başkan Ekim, gençlerin eğitim hayatlarını, beklentilerini ve karşılaştıkları zorlukları dinledi. Eğitimin geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekim, gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı. Başkan Ekim, "Gençlerimiz, şehrimizin ve ülkemizin geleceğidir. Onların hayalleri, bizler için çok kıymetli. Eğitime dair beklentilerini, hedeflerini ve karşılaştıkları zorlukları birebir dinlemek, çözüm üretmek için sahada olmak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Onların her daim yanlarında olmaya, desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu gençlerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ekim, "Ramazan, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Bizde bu ruhu yaşatmak ve gençlerimizle bir arada olmak için sahurda bir araya geldik. Onların enerjisi ve heyecanı bize güç veriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Ekim, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

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