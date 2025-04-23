Başkan Er," Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirilen "temsili makam devri" bu yıl da Malatya'da anlamlı bir şekilde yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Belediye Başkanlığı makamını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hafız Muhammed Çoloğlu'na devretti.

Devir teslim törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Okul Müdürü Feyzullah Acar, Öğretmen Muhammed Ali Karagöz ve öğrencinin ailesi katıldı. Başkan Sami Er, törende yaptığı konuşmada, "Bugün özel bir günü, özel bir anla taçlandırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu sadece bir makam değil, aynı zamanda sevgi, sorumluluk ve hizmet bilinciyle yürütülmesi gereken bir görevdir. Genç başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Görevi devralan küçük Başkan Hafız Muhammed Çoloğlu ise yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Sami Er'e teşekkür etti. Malatya halkının yaralarının sarılması adına yapılan çalışmalara değinen Çoloğlu, çocuklar ve gençler için spor ve sosyal alanların oluşturulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Konuşmasında, "Bu bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu vatan uğruna şehit olanlara minnettarız. Bu bayramın dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum," diyen Çoloğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan'a da spor sahalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

Tören sonunda Başkan Sami Er, küçük Başkan'a çeşitli hediyeler takdim ederken, Çoloğlu da Er'e çiçek sundu. Devir teslimin ardından Başkan Sami Er ve Hafız Muhammed Çoloğlu, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına birlikte katıldı. - MALATYA