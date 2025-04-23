Başkan Er," Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Er," Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor"

Başkan Er," Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirilen "temsili makam devri" bu yıl da Malatya'da anlamlı bir şekilde yaşandı.

23.04.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirilen "temsili makam devri" bu yıl da Malatya'da anlamlı bir şekilde yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Belediye Başkanlığı makamını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hafız Muhammed Çoloğlu'na devretti.

Devir teslim törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Okul Müdürü Feyzullah Acar, Öğretmen Muhammed Ali Karagöz ve öğrencinin ailesi katıldı. Başkan Sami Er, törende yaptığı konuşmada, "Bugün özel bir günü, özel bir anla taçlandırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu sadece bir makam değil, aynı zamanda sevgi, sorumluluk ve hizmet bilinciyle yürütülmesi gereken bir görevdir. Genç başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Görevi devralan küçük Başkan Hafız Muhammed Çoloğlu ise yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Sami Er'e teşekkür etti. Malatya halkının yaralarının sarılması adına yapılan çalışmalara değinen Çoloğlu, çocuklar ve gençler için spor ve sosyal alanların oluşturulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Konuşmasında, "Bu bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu vatan uğruna şehit olanlara minnettarız. Bu bayramın dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum," diyen Çoloğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan'a da spor sahalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

Tören sonunda Başkan Sami Er, küçük Başkan'a çeşitli hediyeler takdim ederken, Çoloğlu da Er'e çiçek sundu. Devir teslimin ardından Başkan Sami Er ve Hafız Muhammed Çoloğlu, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına birlikte katıldı. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, malatya, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Er,' Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 17:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Er," Bu koltuklara hizmet bilinci ile oturulması gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.