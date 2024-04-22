Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ertaş, mesajında ulusun bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen bu anlamlı günü kutlamanın coşkusunu ve önemini vurguladı.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, ulusumuzun bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu birlikte yaşıyoruz.
23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet egemenliğinin yüceltildiği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen özel bir gündür. Bu anlamlı gün, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların eğitim, sağlık ve mutlulukları için çaba göstermemizi hatırlatan bir fırsattır.
Bizler, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek olmak, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların geleceğe güvenle adım atmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, onların gülen yüzlerinin daim olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde bir araya gelen belediye başkanları, Anıtkabir mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
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