Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ertaş, mesajında ulusun bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen bu anlamlı günü kutlamanın coşkusunu ve önemini vurguladı.

22.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ertaş, mesajında ulusun bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen bu anlamlı günü kutlamanın coşkusunu ve önemini vurguladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, ulusumuzun bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu birlikte yaşıyoruz.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet egemenliğinin yüceltildiği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen özel bir gündür. Bu anlamlı gün, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların eğitim, sağlık ve mutlulukları için çaba göstermemizi hatırlatan bir fırsattır.

Bizler, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek olmak, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların geleceğe güvenle adım atmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, onların gülen yüzlerinin daim olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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