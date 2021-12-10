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Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı

10.12.2021 15:24
Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencileri tarafından düzenlenen "Ekonomik Söyleşiler; "Belediyelerin Tarımsal Proje Potansiyeli" konulu söyleşi ile öğrencilerle buluştu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencileri tarafından düzenlenen "Ekonomik Söyleşiler; "Belediyelerin Tarımsal Proje Potansiyeli" konulu söyleşi ile öğrencilerle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mustafa Abdülcemil Kırımlıoğlu Amfisi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, söyleşi projesinden söz etti.

"Üniversite olarak ürettiğimiz bilgiyi toplumla paylaşırken sahadaki tecrübelerden de faydalanıyoruz"

Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, "Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak akademisyen kadromuzla ortaya çıkardığımız bilgiyi toplumla paylaşma gayretindeyiz. Çünkü paylaşılan bilginin toplumların kalkınma hızını olumlu yönde etkilediğinin farkındayız. Tabii bizde bilgi var ama toplumda da birikim var tecrübe var. Fakülte olarak, akademisyenler ve öğrenciler olarak sahadaki tecrübeden de çok iyi bir şekilde faydalanabilmeliyiz. Bu programlarımızın amacı da budur. Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin Konya genelindeki hizmet kalitesinin şahidiyiz. Bu vesileyle, insana dokunan hizmetleri dolayısıyla tüm belediyelerimize ve özellikle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

"Konya belediyeleri kırsal kalkınma alanında önemli çalışmalar yapıyor"

Sözlerinin başında Selçuk Üniversitesi'nin eğitim sistemi ve akademik kadrosunun kalitesinin oldukça yüksek olduğuna vurgu yapan Başkan Kılca, ziraat fakültesinin de Konya için önemli bir işlev yürüttüğünü söyledi. Hasan Kılca, "Her biriniz, buralardan alacağınız eğitimlerle ülkemiz için kıymetli birer ferdi olacaksınız. Belediyeler olarak bizler de Konya modeli bir uygulamayla tarımsal faaliyetlere, üretime ve istihdama çok önem veriyoruz. Konyamızı tanıtırken 'Konya bir tarım şehridir' ifadesini büyük bir gururla kullanıyoruz. 2014'te Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra bu yeni döneme en iyi hazırlanan ve hemen uygulamaya geçen Konya belediyeleri oldu. İlk önce mahalleye dönüşen tüm yerleşim yerlerini kapsayan tarımsal hizmetler daire başkanlığı kuruldu. KOP Başkanlığı ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle 2014'ten bu yana içme ve sulama suyunun yanı sıra tarım ve hayvancılıkla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı yapılmaya devam ediliyor" dedi.

"Kırsal mahalelerimizdeki her ev bizim için bir fabrikadır"

Karatay Belediyesi olarak tarıma, tarımsal üretimi ve söz konusu üretimle ortaya çıkan istihdam ile ekonomik yapıya yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kılca, 2019'da göreve geldiklerinde ilk işlerinin belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurmak olduğunun altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay'ın kırsal mahallelerindeki her ev bizim için bir fabrika. Buralardaki bir ev, şehir merkezindeki bir mahalleyi besleyebilecek kadar üretim yapabiliyor. Dolayısıyla Karatay Belediyesi olarak bu üretimin devamı için çalışıyoruz. Bu kapsamda da gerek fiziki gerekse altyapı veya sosyal belediyecilik alanında birçok proje yürütüyoruz. En çok önemsediğimiz projemiz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin de paydaşı olduğu mera ve koyunculuk projemizdir. Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve belediye olarak bizler, Saracoğlu mahallemizde yer alan 14 milyon metrekarelik hazine arazisini kiralayarak bu alanda ilk etapta 5 bin adet koyunu yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Projemiz hem üreticilerimiz için bir okul olacak hem de üretim desteklenerek bu koyunları mahallelerimize dağıtacağız, hayvancılığa katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Tarımsal üretim ve istihdama yönelik önemli projelerimiz var"

Tarımsal üretim, istihdam ve ekonomiye katkı bağlamında daha birçok projelerinin olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi ve ilçedeki tarımsal sulama kanalları ile ilgili projelerden de bahsetti. Hasan Kılca, "Karatay Lavanta Bahçesi projemiz var. 2019'da 90 bin metrekare alanda 100 bin lavanta fidesi ekerek başladığımız bu projemizi bu yıl daha da büyüttük ve toplamda 340 bin metrekarede 200 bin fideyi daha toprakla buluşturduk. Yine ilçemizde çiftçi birliklerinin oluşturduğu sulama kanalları var. Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış bile kanallar var ve içlerinde topraktan yapılma olanlar var. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu kanalların yapımı için geçtiğimiz yıl bir çalıştay yaptık. Sonuç olarak bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz ve Karatay Belediyesi olarak bu kanallara 38 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Uygulama projeleri yapım aşamasında. Bu kanalları betonlayarak suyumuzun kaybını önlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Söyleşi; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerinin Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya belediye çalışmalarına yönelik sorularıyla sona erdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Karakayacı'nın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi programı dolayısıyla Ziraat Fakültesi Dekanlığına ve söyleşiye katılan Tarım Ekonomisinin öğrencilerine teşekkür etti. - KONYA

Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı
Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı
Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı
Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı

Ziraat Fakültesi, Hasan Kılca, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Hasan Kılca, belediyenin tarımsal üretim ve destekleme projelerini anlattı - Son Dakika
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