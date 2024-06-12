Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımları süren yatırımları inceledi

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte, belediye tarafından yapımları süren yatırımları yerlerinde inceledi. 'Bir Başka Karatay' mottosuyla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca; "Yepyeni vizyonlarla ilçemizin çehresini değiştirerek ortaya konan hizmet anlayışı ve çıtasını çok daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız. Amacımız, yaşanabilir yerler arasında Karatay'ımızın da kendisine güzel bir yer bulmasına katkı sunmaktır" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçeye kazandırılan, yapımları tamamlanan ve devam eden yatırımları yerlerinde incelediler. İnceleme programı kapsamında Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyeleri; Karatay'ın farklı noktalarına kazandırılan; Karatay Spor Merkezi, Karatay Mevlana Gül Parkı, Kapalı Tenis Kortu, 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Kültür Merkezi, HOŞKUBBE ve Karatay Tabiat Mektebi'ni inceledi. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı yatırım inceleme programında Hasan Kılca, söz konusu projelerin son durumları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Karatay Mevlana Gül Parkı, Konya'ya farklı bir güzellik kattı"

Hasan Kılca, belediye meclis üyeleri ile beraberindekiler program çerçevesinde ilk önce geçtiğimiz yıl Konya'ya kazandırılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi Parkı'nı gezdiler. Başkan Hasan Kılca; eşsiz manzarası, doyumsuz renk cümbüşü ve güzel kokularıyla ziyaretçilerini kendilerine hayran bırakan ve ziyaretçi akınına uğrayan park hakkında bilgi verdi. Karatay Mevlana Gül Parkı'nın 14 bin metrekarelik alanda 50 bin adet ve 190 farklı türde gülün ekilerek oluşturulduğunu hatırlatan Hasan Kılca, vatandaşın yanı sıra profesyonel veya amatör fotoğraf meraklılarının da eşsiz kokular eşliğinde gülleri ve birçok objeyi kullanarak hem birbirinden güzel fotoğraflar çekebildiğini hem de unutulmaz bir gün yaşadığını aktardı.

"Çocuklarımızı ağırlamak için heyecanlanıyoruz"

Yatırım incelemelerinin bir sonraki adresi Karatay Belediyesi tarafından yapımı süren Karatay Spor Merkezi oldu. Karatay Belediyesi'nin spora ve gençlere verdiği değerin en önemli göstergesi olan projede gelinen son nokta hakkında bilgi veren Kılca, aynı zamanda belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olma özelliği taşıyan projeyle Konya ve ülke sporuna büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi. 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan merkezin içerisinde 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tamamlandığında spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak merkezin; yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen gençleri ve çocukları ağırlayacağını sözlerine ekledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri; söz konusu yatırımların yanı sıra Kapalı Tenis Kortu, Nakiboğlu 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Kültür Merkezi, HOŞKUBBE ve Karatay Tabiat Mektebi'ni de inceledi.

"İlçemizin çehresini değiştirerek hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşıyoruz"

Karatay Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte hayata geçirdikleri yatırımları bir kez daha yerinde görme fırsatı bulduklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Meclis üyelerimizle bugün ilçemize kazandırdığımız yatırım ve projelerimizi inceledik. Belediye olarak çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız için birçok projeyi hayata geçirdik. Tabii tüm bu yatırımlarımızı ekibimiz ve meclis üyelerimizin katkılarıyla hemşehrilerimizle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de yeni projeler, özgün yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. 'Bir Başka Karatay' mottosuyla ve yepyeni vizyonlarla ilçemizin çehresini değiştirerek ortaya konan hizmet anlayışı ve çıtasını çok daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız inşallah. En büyük amacımız, yaşanabilir yerler arasında Karatay'ımızın da kendisine güzel bir yer bulmasına katkı sunabilmektir. Ben bu vesileyle, ilçemize yaptıkları her türlü katkı için tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Karatay Belediyesi tarafından ilçenin dört bir tarafındaki birbirinden önemli yatırım ve projeleri inceleme fırsatı bulan meclis üyeleri de, vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen yatırımlar ve hizmetler için Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA