Başkan Kavuş: "Alınan tedbirlerle huzurlu bir bayram geçirildi"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, alınan tedbirlerle huzurlu bir bayram geçirildiğine dikkat çekerek mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Meram Belediyesine bağlı ekipler nöbet sistemine göre 7/24 vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin temiz kalması adına çalışmalarına hız kazandırırken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Kurban Satış Alanı'nda denetimlerini yoğunlaştırarak Kurban için uygun olan hayvanların satılmasına öncülük etti. Yine Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise gelen istek ve taleplere hızlı bir şekilde yanıt vererek, bayram boyunca Meram'da huzurun hakim olması için yoğun çaba sarf etti. Meram Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ilçedeki hizmetlerin aksamaması için gösterdiği çaba ve mücadele vatandaşların beğenisini topladı.

Ekipler kurban bayramı süresince sahada görev yaptı

Kurban Bayramı öncesi Çomaklı Mahallesi'ndeki Kurban Satış Yeri'nde Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sıkı tedbirler alarak, kurbana uygun olmayan hayvanların girişine müsaade etmediler. Yine Zabıta ekipleri buradaki düzeni sağlayarak hem besici esnafına hem de vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda alışveriş imkanı sundular. Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik herhangi bir duruma müsaade etmedi.

Meram'da hijyen seferberliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise toplu kesim alanlarına yerleştirilen konteynerlere biriken kurban atıklarını toplarken, iş makineleri ve kamyonlarla atıkların transferini gerçekleştirdi. Meram ilçesi sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim alanlarında ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar yıkama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

"Hemşehrilerimizin teveccühü tüm yorgunluğumuzu aldı"

Meram'da huzur dolu bir bayramın geride kalmasında emeği geçen personellerine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Süreç boyunca mesai arkadaşlarım özveriyle çalışarak hemşehrilerimizin hizmetinde oldular. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla ulaşan hemşehrilerimizin taleplerine tek tek cevap verildi. Çok şükür ekiplerimiz ilçemizin her köşesine ayak bastı ve herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmedi. Kurban Bayramları hijyen konusunda daha hassas dönemlerdir. Kurban ibadetinin hassasiyetlerine uygun şekilde davranan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayram boyunca gerek yüz yüze gerekse sosyal medya üzerinden ilettikleri tebrik mesajları ve gösterdikleri teveccüh için hemşehrilerime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sağlık ve huzurla nice bayramlarda buluşuruz inşallah" diye konuştu. - KONYA