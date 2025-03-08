Başkan Kavuş, Ramazan Ayında Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Kavuş, Ramazan Ayında Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Kavuş, Ramazan Ayında Esnafı Ziyaret Etti

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayı vesilesiyle esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyaretleri sırasında esnafların taleplerini dinleyen Kavuş, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

08.03.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
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Ramazan ayı ile birlikte ziyaret temposunu artıran Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnafları ziyaret etti. Başkan Kavuş iftar öncesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde hizmet veren esnafların Ramazan ayını kutladı, hayırlı ve bereketli işler diledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ziyaretlerini artırdı. Hemen hemen her iftar, teravih ya da sahuru vatandaşlarla bir arada geçiren Başkan Kavuş, iftar öncesinde de esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Yenişehir Mahallesi'nde belediyeye komşu hizmet veren esnafları ziyaret eden Başkan Kavuş, esnafların Ramazan ayını kutladı, hayırlı ve bereketli işler diledi. Başkan Kavuş, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyaretlerinde esnafların talep ve beklentilerini de dinleyen Başkan Kavuş, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamının bel kemiği olan esnafların konforlu çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Esnaflarımız, ekonomimize sundukları katkının yanında sosyal olarak da sokakların sesi ve nabzıdır. Onların fikirleri ve önerileri bizim için daima yol gösterici olmuştur. Meram'ın inşasında üstlendikleri rollerden dolayı Meram esnafına teşekkür ederim" dedi.

"Ramazanlar, esnaflarımızla ve iş yerlerindeki hareketlilikle güzel"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnaf ve vatandaşlarla sıcak sohbetlerin yaşandığı ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi: "Ramazan ayı paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu mübarek ayda gönüllerimizi birleştirmek, sofralarımızı paylaşmak, sevgi ve muhabbeti çoğaltmak hepimizin sorumluluğudur. Meram esnafı tüm bu noktalarda öncü ve önder olmuştur. Sosyal hayata sundukları önemli katkının yanında Ramazan'ın güzelliklerini yaşatanlardan biri de onlar olmuştur. Biz de Meram Belediyesi olarak her anlarında yanlarında olmaya, onlara destek vermeye, büyümelerinde pay sahibi olmaya devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kavuş, Ramazan Ayında Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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