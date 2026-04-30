Başkan Kocaman, hastane üzerinden yapılan eleştirilere karşılık verdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede son 7 yılda hayata geçirilen yatırımları değerlendirdi. Kocaman, enerji ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik 1,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, raylı sistem ve hastane projelerinde ise sürecin devam ettiğini bildirdi. 150 yataklı devlet hastanesi süreciyle ilgili yapılan eleştirilere de tepki gösteren Kocaman, "Siz hastanenin asfaltını bile dökemezsiniz. Hastaneye laf etmeyin, hayatta yaptığınız hastane mi var? Biz hastanemizi yaparız. Hiç merak etmeyin, yetiştiririz ve halkımızın kullanımına sunarız" dedi.

Başkan Mustafa Kocaman, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kartepe İçin Çok Çalışıyoruz" programında ilçede 7 yılda yapılan yatırımları ve devam eden projeleri anlattı. Kartepe'nin geniş yeşil alanları, Ormanya, Kuzuyayla, teleferik, göl, dağ, milli park, havalimanı ve sanayi alanlarıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kocaman, ilçenin Güney Yan Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 bağlantıları ve planlanan hızlı tren durağı gibi projelerle geleceğe hazırlandığını vurguladı. İlçenin Kocaeli'de en çok tercih edilen bölgelerin başında geldiğine dikkati çeken Kocaman, 2019 yılında 121 bin olan Kartepe nüfusunun bugün 154 bine ulaştığını bildirdi.

"Bu yatırımlar sayesinde enerji kesintilerinde çok ciddi bir azalma var"

Son 7 yılda ilçeye 30 bini aşkın kişinin yerleştiğini ve yıllık nüfus artışının son dönemde 6-7 bin seviyelerine çıktığını ifade eden Kocaman, bu büyümenin ciddi altyapı ve enerji ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Hakikaten çok büyük bir gayretle mücadele ediyoruz. Elektriklerimiz kesiliyordu ancak son iki yılda değerli milletvekillerimizin desteği, Ankara'da yaptığımız temaslar ve Büyükşehir Belediyemizin sağlam duruşuyla Kartepe'ye 1,5 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldı. Bu yatırımlar sayesinde enerji kesintilerinde çok ciddi bir azalma var. 'Tamamen çözüldü, bitti' demiyorum, bizim işimiz kimseyi kandırmak değil ama bu konuda büyük bir mücadele var ve kesintilerde ciddi azalma sağlandı. Son iki yılda Kartepe'ye 36 trafo, 3 bin 10 elektrik direği, 17 dağıtım merkezi, 25 kilometrelik yüksek gerilim ve 51 kilometrelik alçak gerilim hattı yatırımı yapıldı. Sadece yer altına alınan enerji hatlarında 421 milyon liralık yatırım var. Son 7 yılda İSU tarafından Kartepe'ye 1 milyar 752 milyon TL yatırım yapıldı. İlçede 255 kilometre yeni hat döşendi, merkez mahallelerde doğal gazsız mahalle kalmadı ve fiber altyapı çalışmaları da sürdü."

"Temmuz ayında Kartepe'den tramvaya bineceğiz"

İlçedeki raylı sistem projelerine de değinen Kocaman, Alikahya ve otogar mevkiisini birbirine bağlayacak olan 1,4 kilometrelik tramvay hattında temmuz ayında ilk sürüşün gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu hattı İstasyon Mahallesi üzerinden Kent Meydanı'na ulaştırmak için de çalıştığını belirten Kocaman, Kartepe'yi kapsayan metro projesi inşaatının da aralıksız sürdüğünü vurguladı. Kocaman, "Kartepe'de metro çalışmaları gürül gürül devam ediyor. Tüm duraklarla ilgili biz de süreci takip ediyoruz. Gece 23.00'da, 00.00'da bir görün nasıl çalışıldığını. Nefes almadan çalışılıyor. Şu anda Kartepe'ye metro geliyor, söylemesi bile güzel. Hakikaten güzel değil mi? Bizim de çok kısa sürede metromuz olacak" diye konuştu.

"Bütün dünya Kartepe'ye gelecek"

Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat çalışmalarına başlanan Uluslararası Fuar Merkezi'nin 320 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirtti. İçerisinde holler, otel, alışveriş merkezi ve geniş otoparkların yer alacağı projenin Kartepe'yi dünyaya bağlayacak önemli bir vizyon işi olduğunu ifade etti. Kocaman, "Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında dünya Kartepe'ye gelecek. Elbette Kocaeli'ye gelecek ama kimse kusura bakmasın Kartepe'ye de gelecek. Bütün dünya Kartepe'ye gelecek ve bu proje çok kararlı şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye laf etmeyin, hayatta yaptığınız hastane mi var?"

Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programında yer alan Kartepe Devlet Hastanesi sürecine de açıklık getiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Kartepe Devlet Hastanesi Bakanlığımızın yatırım programında yer alıyor. 150 yataklı olacak. Burası daha önce 4 kattı, tekrar yazı yazdılar ve 'Burayı 7 kat yapın' dediler. Yaklaşık 20 dönümlük alanı 7 kat olarak düzenledik, meclis kararını aldık ve Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Sağlık tesis alanı olarak planlanan alanın imar işlemleri tamamlanarak tek parsel haline getirilmesi, inşaata engel şerh ve beyanların kaldırılması, üzerindeki yapıların temizlenerek inşaata hazır hale getirilmesi sürecini yürütüyoruz. Benim işim sataşmak değil, benim işim çalışmak. Ama birileri gidiyor, burada fotoğraf veriyor hastane diye. Ben de onlara diyorum ki, siz hastanenin asfaltını bile dökemezsiniz. Bırakın hastaneyle uğraşmayı, gidin bakın bunlar bu işleri nasıl yapıyor, nasıl başarıyor, nasıl çalışıyor diye öğrenin. Hastaneye laf etmeyin, hayatta yaptığınız hastane mi var? O yüzden biz hastanemizi yaparız. Hiç merak etmeyin, yetiştiririz, halkımızın kullanımına sunarız. Yolunu, asfaltını da biz sereriz, ondan sonra hep beraber kullanırız."

"Muhtemel afette havalimanında bir sorun yaşansa 10 dakikada müdahale edebiliriz"

Dağınık halde bulunan belediye müdürlüklerini (fen işleri, temizlik, park ve bahçeler) tek çatı altında topladıklarını belirten Kocaman, 54 bin metrekarelik alanda kurulan Ek Hizmet Binası'nın aynı zamanda bir "Afet Koordinasyon Merkezi" olarak tasarlandığını duyurdu. Kot olarak yüksek ve güvenli bir bölgede yer alan merkezin 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Kocaman, "Allah korusun muhtemel bir afet olduğunda, havalimanında bir sorun yaşansa 10 dakikada müdahale edebiliriz. Araçlarımız, ekiplerimiz, atölyelerimiz burada. Devletin bütün kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilir, burada on binlerce insanı misafir edebiliriz. Yaklaşık 54 bin metrekare alanda fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, marangozhane ve kaynak atölyesi aynı merkezde hizmet veriyor. Bizim sahadaki gücümüz buradan geliyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ