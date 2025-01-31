Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i Ziyaret Etti

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. CHP lideri Özel ile Antalya'da yürüttükleri projeleri paylaşan Başkan Muhittin Böcek, Türkiye gündemini meşgul eden konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da yürüttükleri projelere ilişkin CHP Lideri Özel'e bilgi verirken, Türkiye gündemini meşgul eden önemli konular üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin kısa bir açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, "Daha aydınlık yarınlar için birlikte yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Genel başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Böcek, "Yerel yönetimlerimizin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine verimli bir değerlendirme yaptık. Sosyal demokrat belediyeciliğin ilkelerinden taviz vermeden, halkımıza daha iyi hizmet sunmak için iş birliğimizi güçlendirerek azimle gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajı paylaştı. - ANTALYA