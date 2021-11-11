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Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

11.11.2021 15:41
Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, göreve geldiği gündün bu yana gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, göreve geldiği gündün bu yana gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

Ereğli Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana büyük bir özveri ve fedakarlıklarla hizmetlerine devam eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, özellikle şehir genelinde bozuk yol bırakmama düsturunu kararlılıkla ortaya koyuyor. Kentsel Dönüşüm Projesi, Taş Evler Restorasyonu, Kütüphane, Akhüyük Termal Tesisleri, Halıcılık ve Deri Üretim Atölyeleri, Yöresel Ürün Satış Merkezi gibi yapımına devam edilen ve Ereğli'nin geleceğine yönelik önemli hizmetlerin yanı sıra dört koldan gerçekleştirilen asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarına da huzur şehri Ereğli'nin inşası noktasında büyük bir önem veriliyor.

"Laf değil hizmet üretiyoruz"

Yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, "Bir önceki 5 yıllık hizmet dönemimizde olduğu gibi bu dönemde de Ereğlimize güzel miraslar bırakmaya, geleceğe yönelik kalıcı hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle Ereğli'nin huzura kavuşması ve gelişimi noktasında önünün açılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gereken çaba ve gayreti tereddütsüz ortaya koyuyoruz. Ne yaparsak yapalım Ereğli'nin daha fazlasını hak ettiği bilinciyle bir fazla hizmeti, bir fazla eseri ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçmişte yaptıklarımızın bugün de hemşerilerimizin zihninde, gözünde ve gönlünde olduğunu biliyorum. Öyle ki bunu yeniden belediye başkanı seçilmemde gösterdikleri duruş ve kararlılıkla ortaya koydular. Bu da bizim omzumuza bir fazla sorumluluk yüklüyor. Hemşerilerimizden de aldığımız güçle bugün de önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Kentsel Dönüşüm Projemiz başladı, Taş Evler Restorasyonumuz devam ediyor, Akhüyük Termal Tesislerimizde çalışmalarımız sürüyor, Allah'ın izniyle Ereğli'mize layık bir kütüphaneye kavuşacağız. Bunların yanı sıra açtığımız Halıcılık Atölyemizle ve toplamda 200 kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olan Deri Üretim Atölyemizle, yapımı kısa sürede tamamlanacak Yöresel Ürün Satış Merkezimizle de üretime destek olmak, istihdam sağlamak ve üretilen ürünleri değerlendirerek pazarlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Hizmetlerimiz bunlarla da kalmayacak yakın zamanda yeni projelerle Ereğli'mizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Olmaz deyip kenara çekilmek yerine olmaz denileni oldurmaya gayret ediyoruz. Ayrıca göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yol bırakmamak için de yoğun bir çaba gösteriyoruz. Şehir merkezimizde ve civar mahallelerimizde büyük bir asfalt seferberliği başlattık ve devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yaklaşık 112 km asfalt çalışması gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bunun yanında kilitli parke taşı yapımında da Belkaya, Kutören, Zengen Mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplamda 65 Bin metrekarelik kilitli parke taşı çalışması ile Ereğli'mizin şimdiye kadar görmediği hizmeti sunuyoruz. Tabi ki durmuyoruz asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısacası laf değil hizmet üretiyoruz" dedi. - KONYA

Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi
Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi
Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

Kentsel Dönüşüm, Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika


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