Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı - Son Dakika
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Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

11.04.2022 20:03
Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.

Başkan Özbek, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Mecit Tarhan, Başkan Yardımcısı İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Hakkari- Van karayolu yolu üzerinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek buradaki görevli emniyet mensupları ile beraber iftarını açtı.

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Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı
Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

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Abdulmuttalip Özbek, Hakkari, Polis, Özbek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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