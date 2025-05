Başkan Özgökçen: "Vefa bizim vazgeçilmez düsturumuzdur"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Vefa bizim vazgeçilmez düsturumuzdur. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bu dava senlik benlik davası değil. Bizim davamız Allah'ın rızasını kazanmak ve millete hizmet etmek davasıdır" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 'Vefa Varsa Veda Yoktur' temasıyla düzenlenen toplantıda önceki dönem ilçe başkanları bir araya geldi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in başkanlığını yaptığı toplantıya AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve geçmiş dönem ilçe başkanları katıldı.

"AK Parti dava hareketidir"

Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu vurguladı. 'Vefa bizim vazgeçilmez düsturumuzdur' diyen Başkan Özgökçen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 16 ilçemize ziyaretlerimizi tamamladık. Bu toplantımızın temel fikri de bu ilçe ziyaretlerimizin sonrasında netleşti. Toplantımıza katılan tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu siyasi hareketin başlangıcından bu yana emek vermiş ve bugün ahirete irtihal etmiş kıymetli büyüklerimiz var. Hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti bir dava hareketidir, bu dava sadece siyasi bir dava olmanın ötesinde milletin umudu, geleceğin ve icraatın adıdır. İlçe başkanlarımız 2001 yılından bu yana Konya'mızın her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında çalışarak, çabalayarak teşkilatlarımızı bu günlere getirdi. AK Parti'mizin kuruluş davası ve yürüdüğü yol hiç de kolay olmamıştır. Geriye dönüp baktığımıza nice badirelerin atlatıldığını görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle Allah'a hamdolsun tüm olumsuzlukların üstesinden geldik. AK Parti aynı vefa ile devam ettiği sürece inşallah daha nice yıllar iktidarda kalmaya devam edecek" dedi.

"Yolculuğumuz bitmeyecek"

AK Parti Konya ilçe başkanlarının tüm Türkiye'deki başarıların mimarı olduğunu dile getiren Başkan Fatih Özgökçen, "24 yıllık bir parti ve 23 yılı iktidarda olan bir siyasi hareket. Bu süreç içerisinde pek çok hizmetler yapıldı. Hastanelerimizle insanlara şifa kaynağı olduk. Yollarımızı uzaklara yakın ettik. Okullarımızla gençlerimizin ufkunu açtık. Filistin'den Somali'ye, Bosna'dan Karabağ'a kadar mazlum coğrafyalara elimizi uzattık. İşte bunların hepsi ilçe başkanlarımızın emeği ve vefasıyla mümkün oldu. Bu çalışmalar içerisinde her başkanımızın alın teri bu davanın harcına karıştı. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile bu dava senlik benlik davası değil. Bizim davamız Allah'ın rızasını kazanmak ve millete hizmet etmek davasıdır. Bu şuurla hareket ederek hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. AK Partimizin yolculuğu bitmedi ve bitmeyecek. Kökü sağlam olmayan bir ağacın gökyüzüne uzanması mümkün değildir. Bizim kökümüz çok sağlam. İnşallah sağlam bir kökle geleceğe uzanan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AK Parti ile Türkiye şahlandı"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, AK Parti'nin Ağustos'ta 24. yılına gireceğini hatırlatarak, "Allah hiçbir partiye böyle bir imkan vermedi. Bugün de yine bu birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldik. Birbirimize kırılmayacağız, küsmeyeceğiz. Önemli olan vatandır ve bu millete hizmettir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise Türkiye'nin AK Parti ile bir şahlanış dönemine girdiğini belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Geride bıraktığımız neredeyse çeyrek asır boyunca bu ülke çok büyük değişimlere sahne oldu. Bu değişimin en büyük mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin ona vermiş olduğu destek, AK Parti teşkilatları ve bu teşkilatlarda görev yapan sizlersiniz" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da AK Parti'nin bir vefa partisi olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi teşkilatlarından biri olduğunun altını çizdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Altay, "AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunun en büyük göstergesi bu salonda bulunan sizlersiniz. Bu davayı hep birlikte geleceğe taşımak için bir aradayız. Teşkilatlarda ifade ettiğimiz şu aslında; görevlerimizin bir anlamı yok. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'a dava arkadaşı olabilmek" ifadelerini kullandı.

Program geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarına verilen plaket ile sona erdi. - KONYA