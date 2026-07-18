Malatya\'ya 35 milyar liralık altyapı ve raylı sistem yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca yaraları sarmakla sınırlı olmadığını belirterek, 35 milyar liralık altyapı yatırımı, raylı sistem, alternatif içme suyu projesi ve yeni ulaşım hamleleriyle Malatya'nın geleceğe hazırlandığını söyledi. Başkan Er, "Malatya'yı Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapacağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldı. Başkan Er, genel kurulda yaptığı konuşmada, MİAD'ın önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Çok güçlü bir sivil toplum kuruluşumuz var. Malatya'ya gönül bağıyla bağlı iş insanlarımız şehrimiz için önemli bir umut oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını ifade eden Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere bakanlar, Malatya Valiliği, milletvekilleri ve bürokratlarla güçlü bir dayanışma içerisinde hareket ettiklerini söyledi. "Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz" diyen Başkan Sami Er, şehircilikten ulaşıma, tarımdan sanayiye, turizmden altyapıya kadar her alanda kapsamlı projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Eylül ayında iki yıllık çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağı geniş kapsamlı bir lansman düzenleyeceklerini açıklayan Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirecekleri projeleri detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

21 Temmuz'da Malatya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'COP31 Dirençli Şehirler Çalıştayı'na da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın afetlere karşı dayanıklı şehir modeliyle uluslararası platformda örnek gösterileceğini, bu kapsamda kentte önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde yaklaşık 35 milyar liralık altyapı yatırımı yürütüldüğüne dikkati çeken Başkan Er, "Malatya'nın 60-70 yıllık asbestli içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Ciddi bir yatırım yapıyoruz. Altyapının yaklaşık yüzde 80'i değiştirildi" bilgisini paylaştı.

Tamamlanan projelerle birlikte şehirde hiçbir atık suyun arıtılmadan doğaya bırakılmayacağına vurgu yapan Başkan Sami Er, çevre ve doğaya yönelik ciddi projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Ulaşım yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Er, şunları kaydetti:

"Malatya-Narlı Hızlı Tren Projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihale kapsamında banliyö treni de projeye dahil edildi. İkizce'ye kadar uzanacak olan banliyö hattımız da bu kapsamda ihale edilmiş oldu. Ayrıca, şehir içinde planladığımız raylı sistem projemizde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Raylı sistem hattımız Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, İstasyon ve Yüzüncü Yıl Parkı güzergahında hizmet verecek. İkizce ve Organize Sanayi Bölgesine uzanacak banliyö hattımız da aynı proje kapsamında hayata geçirilecek."

İçme suyu konusunda yıllardır yaşanan riskleri ortadan kaldıracak tarihi bir yatırımın da başlatıldığını ifade eden Er, uluslararası finansmanla yaklaşık 75 milyon avroluk alternatif su temin projesinin yürütüldüğünü söyledi. Fırat Havzası'ndan getirilecek yeni su kaynağı sayesinde Malatya'nın uzun yıllar su güvenliğinin sağlanacağını ve yaşanması ihtimal risklerin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Başkan Er, Malatyalı iş insanlarına teşekkür ederek, deprem sürecinde sağlanan desteklerin unutulmayacağını ifade etti. Yeni projelerde de iş dünyasının önemli katkılar sunduğunu belirten Er, iş insanı Ahmet Çalık'ın yapılacak büyük cami projesine, Ömer Gümüştekin'in ise Bilim Merkezi projesine destek verdiğini hatırlatarak, tüm hayırseverleri Malatya'nın yeniden inşasına katkı sunmaya davet etti. - MALATYA