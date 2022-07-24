Başkan Sayan: "Ankapark'ın işletmesine talibiz" - Son Dakika
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Başkan Sayan: "Ankapark'ın işletmesine talibiz"

24.07.2022 11:16
Başkan Sayan: "Ankapark'ın işletmesine talibiz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da yer alan Ankapark'a belediye olarak talip olduklarını açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da yer alan Ankapark'a belediye olarak talip olduklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın maliyetinden şikayet ettiğini belirten Başkan Sayan, "3 yıl önce Ankapark'ı teslim alırken neden video eşliğinde almadınız? Nelerin eksik, nelerin fazla olduğunu kamuoyu ile paylaşmadınız? Orada büyük bir yatırım çürüyor. En azından o yatırımı bize verin, biz getirelim kuralım. Doğunun ve güneydoğunun da faydalanacağı, doğunun Disneyland'ı olacağı park kuralım. Çevre Bakanlığımızın da desteği ile biz bu işe talibiz. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım' diye algı yaparak, para harcayıp o işlerle uğraşacağına orada vatandaşların faydalanabileceği ve hatta belki de bütün dünyanın gelip göreceği Ankapark'ı faaliyete geçirmiyorsun ama Ankapark'ın maliyeti yüksek deyip, bu miktarın çokta üstündeki paraları aylık olarak sadece algı için harcıyorsun" dedi.

"Ya kendiniz işletin ya da verin biz taşıyalım"

"Devletin bu kadar büyük varlığı çürümesin" diyen Sayan, "Sadece cumhurbaşkanı olacağım diye harcadığınız paranın yüzde 10'nunu Ankapark'a harcamış olsaydınız bugün park faaliyete geçmiş olacaktı. Batılı devletlere karşı da olsa doğuda böyle bir parkın olması ülkemizin imajı açısından da son derece önemlidir. Bu konuda destek bekliyoruz. Hep birlikte Ankapark'ı Ağrı'ya taşıyalım. Hiç olmazsa 3 yıl boyunca sadece algılara para harcayan büyükşehir belediye başkanının da belki yüzü kızarır" dedi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Savcı Sayan, Ankapark, Ankara, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sayan: 'Ankapark'ın işletmesine talibiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Sayan: "Ankapark'ın işletmesine talibiz" - Son Dakika
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