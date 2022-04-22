Başkan Sayan: "Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim" - Son Dakika
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Başkan Sayan: "Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim"

22.04.2022 11:11
Başkan Sayan: "Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim"

Düzenlediği sahur programıyla Türkiye gündeminde yer alan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ulusal gazeteci ve yazarlarla beraber gençlerle yeniden sahur programında bir araya geldi.

Düzenlediği sahur programıyla Türkiye gündeminde yer alan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ulusal gazeteci ve yazarlarla beraber gençlerle yeniden sahur programında bir araya geldi.

Bir süre önce 700 gençle sahur programında bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kahvaltı maliyeti üzerinden birçok eleştiri alarak gündeme gelmişti. Bunun üzerine bir çok programda konuyla ilişkili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sayan, bu defa ulusal gazeteci ve yazarlarla beraber gençlerle sahur programında yeniden bir araya geldi. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı elektrik faturasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyeceğini söyledi.

Sahur programdan konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılı gençlerin her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağını söyleyerek, "Bugün görüyorsunuz yine 700 kişi buralara sığmadık, başka bir kafeye aktardık genç kardeşlerimizi. Gençlerin bu gibi birlikteliğe ne kadar önem verdiğini hepimiz gördük. Birileri Ağrı'da 30 liraya kahvaltı mı olur diye şaşırıyor. Asıl amaçları bu değil zaten. Bu birlik ve beraberliği kıskanıyorlar. Ama Ağrı gençlerinin bir arada olduğunu hep beraber görüyoruz. Aslında birileri AK Parti hala bu kadar genç toplayabiliyor mu diye şaşırıyor. Geliyorlar ve birlik ve beraberlik içerisinde, coşkulu bir şekilde sahur programını gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elektrik faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Başkan Sayan, Kılıçdaroğlu'nun faturasını kendisinin ödeyeceğini belirterek, "Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için bir sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Ama ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın, bunu gündemden düşürelim. Biraz önce öğrenci kardeşlerimden bir teklif geldi. 1'er lira verelim Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını biz ödeyelim diye. Gençlerin bu teklifini çok makul gördüm. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi, böyle küçük şeylerle uğraşılması gerçekten ülkemiz adına üzüntü verici. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyen bir adamın böyle komik bir duruma düşmesi Türkiye adına da siyaset adına da üzüntü verici bir durumdur. Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Ben de askıda faturaya destek olacağım, Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım." dedi. - AĞRI

Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim
Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim
Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim
Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim
Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim
Başkan Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim

YORUMLAR
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına ödememesinden rahatsız: Ben ödeyeyim, bunu gündemden düşürelim

Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Sayan, Türkiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sayan: 'Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ben ödeyeceğim' - Son Dakika


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