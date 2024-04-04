Başkan Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkanlığı\'na tekrar seçildi

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu'nda aldı. Başkan Doğan, "5 yıl boyunca halkçı belediyeciliği Merkezefendi'mizde uyguladık. Bizler, omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Yeni dönemimiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, Merkezefendili seçmenlerin yüzde yüzde 57.78 oranında oyunu alan Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, mazbatasını ikinci kez aldı. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştiren Doğan, kendisine gösterdikleri desteklerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan'a, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Kadın Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları, meclis üyeleri ile hemşehrilerine teşekkür etti.

Ardından mazbatasını almak için Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu'na giden Doğan, davul ve zurnayla karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Şeniz Doğan'a, gerçekleştirilen tören ile mazbatası takdim edildi. 5 yılda yapılan hizmet ve projeler ile ikinci kez Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçilen Doğan, duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi. Doğan, "Merkezefendimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İkinci kez bu mazbataya beni layık gören, tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan mazbatasını aldıktan sonra Merkezefendi Belediyesi'nde çalışan yol arkadaşları ve hemşehrileri ile bir araya geldi. Şeniz Doğan'ın alana adım atmasıyla birlikte coşku tavan yaptı, şarkılar ve marşlar çaldı. Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan Doğan'a Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da eşlik etti. Doğan, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Bundan tam beş yıl önce başlamıştı hikayemiz. Aynı heyecanı ve mutluluğu şimdi yine yaşıyorum. Tekrardan beni makama layık gördüğünüz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarına seslenen Doğan, "Belediyecilik siyasetin içinde belki ama bence siyaset üstü, ideoloji üstü bir kavram. Bu makam halkın makamı, bu belediye halkın belediyesi. Beş yıl boyunca kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan, eşit bir şekilde hizmet ettik. Söz veriyorum, yeni dönemde de bu düşüncemizi, bütün Merkezefendili hemşehrilerimizi kucaklamayı devam ettireceğiz. Adil ve şeffaf belediyeciliğimiz sürecek. Bizim dönemimizde hiçbir çocuk, kadın ve büyüğümüz kendini yalnız hissetmeyecek. Sizlerle birlikte, hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanında olacağız. Beş yıldır Denizli'ye ve Türkiye'ye örnek olan Merkezefendi Belediyesi'nin başarısı sizlerin sayesindedir. Bizler, Merkezefendi Belediyesi olarak bir aileyiz" dedi.

"2019'da Merkezefendi'ye gelen bahar şimdi Denizli'ye de geldi"

Daha çok çalışacaklarını ve daha güzel işler yapacaklarının altını çizen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019'da Merkezefendi'ye gelen bahar şimdi Denizli'ye de geldi. Türkiye'de güven, huzur, adalet, demokrasi yeniden tecelli etmeye başlayacak. Umudumuz var, gençliğimiz var, kararlılığımız var, enerjimiz var. Omuzlarımızdaki sorumluluğu biliyoruz. Çok güzel bir oy oranı ve farkla tekrar geldik. Hemşehrilerimizin bize olan inancı ve güveni tam. Şimdi artık daha güzel işler yapma, daha fazla çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan ve Başkan İlhan zeybek oynadı. Programın sona ermesiyle birlikte Başkan Şeniz Doğan, çalışma arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ