Başkan Şerifoğulları'ndan personele, yüzde 35'lik zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Şerifoğulları'ndan personele, yüzde 35'lik zam

Başkan Şerifoğulları\'ndan personele, yüzde 35\'lik zam
31.07.2025 18:21  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, son olarak gerçekleştirdiği yüzde 35'lik maaş artışıyla çalışanlarını enflasyona karşı korumaya devam etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, son olarak gerçekleştirdiği yüzde 35'lik maaş artışıyla çalışanlarını enflasyona karşı korumaya devam etti.

Bir yandan eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla şehri geleceğe taşımayı sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan da Elazığ Belediyesi'nde görevli personelin haklarını gözetmeye devam ederek, çalışanlarla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, göreve başladığı ilk günden itibaren toplu iş sözleşmeleriyle çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirerek, personeli enflasyona karşı ezdirmemeyi sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Elazığ Belediyesi bünyesindeki belediye personellerinin (Bel-Per) ücretlerine yüzde 35 gibi oldukça yüksek bir zam yapıldı. Ayrıca gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi çerçevesinde personelin özlük haklarında ve sosyal yardımlarında önemli iyileştirmeler de sağlandı.

Personelin aile yaşamına destek amacıyla daha önce sözleşmede yer almayan aile yardımı, Başkan Şerifoğulları tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alındı. Ayrıca geçmiş sözleşmeler kapsamında 20 gün olan refakatçi izni, Başkan Şerifoğulları'nın onayı ile 90 güne çıkartıldı. Eski sözleşmeye göre şoför ve operatörler artık koku yardımı alabilecek. Belediye hizmet binası içinde temizlik görevi yapan büro personelleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü atölye işlerinde çalışan ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafik amirliği boya servisi çalışanları da bu haktan yararlanacak. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yangın söndürme hizmetlerinde fiilen görev yapan işçilere ve yüksek elektrik gerilim hattında çalışanlar yüksek risk ücreti alacak. Güvenlik personelinin kart yenileme ücretleri de artık Elazığ Belediyesi tarafından karşılanacak. Yemek yardımına yüzde 82, yakacak yardımına ise yüzde 115 oranında artış sağlandı.

Öte yandan sözleşmenin ikinci yılı için ise Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yılı Haziran endeks sayısının 2025 yılı Haziran endeks sayısına göre artış oranında zam yapılacak.

"Onlar bizleri hiç mahcup etmedi ve bizler de onları hiç mahcup etmedik"

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Net maaşa yansıyan yüzde 35'lik zamla birlikte, sözleşmemizde ilk kez aile yardımı da yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Elazığ Belediyesi olarak aile kurumunun önemine vurgu yapabilmek adına ilk kez uygulanan aile yardımı ile birlikte sosyal haklara da yüzde 100'lere varan ciddi zamlar yaptık. Biz, çok büyük bir aileyiz. Elazığ'a hizmet ederken, personelimizin alın teri ile bu şehre hizmet ediyoruz. Yaptığımız projelerde en büyük katkı onların. Onlar bizleri hiç mahcup etmedi ve bizler de onları hiç mahcup etmedik. Her zaman kurumumuzun bütçesini zorladık ancak çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmemek adına adeta gövdemizi taşın altına koyduk. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa da "Başkanımızın öncülüğünde Toplu İş Sözleşmemiz sona erdi. Başkanımıza ve komisyon üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın personel ile yakından ilgilendiğini iyi biliyoruz. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şerifoğulları'ndan personele, yüzde 35'lik zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 18:24:24. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Şerifoğulları'ndan personele, yüzde 35'lik zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.