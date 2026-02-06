Elazığ\'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci

Yaşanılan 2020 ve 6 Şubat depremlerinin ardından Elazığ'da ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehrimizin eski yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Hemşehrilerimiz güvenli yuvalarına kavuştu" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 2020 ve 2023 depremlerini yaşayan Elazığ, yapılan TOKİ konutlarıyla yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halkın güvenliğini en ön planda tutarak başta kentsel dönüşüm olmak üzere daha dirençli bir şehir ve daha güvenli yarınlar için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Şerifoğulları, "Türkiye tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan ve Elazığ'ımızın da aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Ülkemizi derinden sarsan, yüreğimizde silinmeyecek büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize sabır diliyorum. Asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan bu büyük acı; dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterirken asrın dayanışmasıyla yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Elbette yaşadığımız bu büyük afet, bize doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini de bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

Depremsellik bilinci doğrultusunda devletin güçlü desteğiyle Elazığ'da ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini vurgulayan Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehrimizin eski yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Hemşehrilerimiz güvenli yuvalarına kavuştu. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sağladıkları güçlü destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Elazığ Belediyesi olarak halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak başta kentsel dönüşüm olmak üzere daha dirençli bir şehir ve daha güvenli yarınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ