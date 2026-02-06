Elazığ'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elazığ'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci

Elazığ\'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci
06.02.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşanılan 2020 ve 6 Şubat depremlerinin ardından Elazığ'da ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehrimizin eski yapı stoku önemli ölçüde yenilendi.

Yaşanılan 2020 ve 6 Şubat depremlerinin ardından Elazığ'da ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehrimizin eski yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Hemşehrilerimiz güvenli yuvalarına kavuştu" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 2020 ve 2023 depremlerini yaşayan Elazığ, yapılan TOKİ konutlarıyla yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halkın güvenliğini en ön planda tutarak başta kentsel dönüşüm olmak üzere daha dirençli bir şehir ve daha güvenli yarınlar için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Şerifoğulları, "Türkiye tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan ve Elazığ'ımızın da aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Ülkemizi derinden sarsan, yüreğimizde silinmeyecek büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize sabır diliyorum. Asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan bu büyük acı; dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterirken asrın dayanışmasıyla yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Elbette yaşadığımız bu büyük afet, bize doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini de bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

Depremsellik bilinci doğrultusunda devletin güçlü desteğiyle Elazığ'da ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini vurgulayan Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehrimizin eski yapı stoku önemli ölçüde yenilendi. Hemşehrilerimiz güvenli yuvalarına kavuştu. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sağladıkları güçlü destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Elazığ Belediyesi olarak halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak başta kentsel dönüşüm olmak üzere daha dirençli bir şehir ve daha güvenli yarınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şahin Şerifoğulları, Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Politika, Deprem, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Politika Elazığ'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci - Son Dakika

MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Deprem Sonrası Dönüşüm Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.