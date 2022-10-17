Başkan Takva'dan Gelincik ve Çilli Sınır Kapısı açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile birlikte sınır kapılarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gelincik-Güzereş Kapısı ve Çaldıran ilçesindeki Çilli Sınır Kapısı'nın bir serbest ticaret merkezi (STM) olması yönündeki taleplerimizi ilettik" dedi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın Van ziyaretinin her anlamda olumlu geçtiğini ifade ederek, çok verimli ve etkili görüşmelerin gerçekleştiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Ağar'ın 8 genel müdür ile Van'a geldiğini belirten Takva, "Bakanımızla birlikte, özellikle yıllardır gündeme getirdiğimiz Başkale Gelincik-Güzereş Kapısı ve Çaldıran ilçesindeki Çilli Sınır Kapısı'nın bir serbest ticaret merkezi (STM) olması yönündeki taleplerimizi havadan görüntülemek, havadan izlemek üzere bir seyahat gerçekleştirildi. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en önemli bürokratik ziyaretlerden birisiydi. Biz de bunları toplantımızda net olarak ortaya koyduk. Tabi sadece Gelincik Kapısı değil aynı zamanda Çilli Kapısı'nın da sınır bölgesindeki, sınır kentleri arasındaki ticaretin aktif hale gelmesi, insanların yaşadığı yerde, doğduğu yerde doymasını sağlayacak bir aktiviteye dönüştürülmesi konusundaki taleplerimizi ilettik. Ama en önemlisi de Kapıköy Sınır Kapısı'nın bir kere 7/24 açık olması yönündeki taleplerimiz çok gündeme geldi. Bu konuda İran tarafından kaynaklı bir takım ikili ilişkiler açısından dezavantajlar olduğu ifade edildi. Yani ben kısa süre içerisinde Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat açık olup, burada transit geçişlerin başlayabileceğini tahmin ediyor ve bu konudaki umudumu koruyorum. Samimi bir havada geçti. Politikacılar iyi sunumlar yaptılar. Valim bu konuda çok iyi bir sunum yaptı. Biz belki bir örnekleme, pilot bir bölge çerçevesinde belki de Türkiye'nin ya da Van'daki bütün tacirlerin, esnafın uluslararası ticaret erbabı olabileceğine yönelik taleplerimizi kendilerine ilettik. Spesifik bazı sorunlar vardı. Özellikle gümrük uygulamaları, sınır ticaret kotaları, yurt dışına giden özel araçlara uygulanan yüksek miktarlı teminatların düşürülmesi ya da bu uygulamanın eski hale dönüştürülmesi yönündeki taleplerimiz kendilerine ifade edildi. İnanılmaz derecede keyifliydi. Ama eli boş gitmedik. Bu talepleri raporlayarak, söz uçar yazı kalır anlayışı çerçevesinde kendilerine arz ettik" dedi.

"Türkiye'nin İran pazarına ihtiyacı var"

Bakan Yardımcısı Ağar'ın büyük bir memnuniyetle kendilerini dinlediğini ifade eden Başkan Takva, "Bu talepler özelde Van'ın talepleri değil, Türkiye'nin bunlara duyduğu ihtiyaca vurgu yaptık. Yani Türkiye'nin Van'da bir lojistik merkeze, Türkiye'nin Van'da demir yolunun karadan geçirilmesine, Türkiye'nin İran pazarına erişim sağlamasına ihtiyacı var. Bunu Van özelinden değil, mutlaka ülkenin ihtiyacı olarak Van'da çözülmesi gereken sorunlar ya da problemler olarak değerlendirmelerini rica ettik. Bir felsefe koyduk ortaya. Bu sadece Van özelinde mikro milliyetçilik ya da mikro talepler olarak değil hem Van'ın rekabet üstünlüğünü ortaya çıkaracak hem de Van'ın ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerden bahsettik ve bunu rakamlarla ortaya koyduk. Oldukça iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bakan yardımcısının meseleye özellikle çözüm odaklı yaklaşımı ve valinin de bu görüşmeleri mutlaka bir zapta dayandırılması gerektiğini ifade etmesi alışılagelmiş bir yaklaşım değildi. Büyük bir memnuniyetle diyebilirim ki Van Ticaret ve Sanayi Odası, bütün bu süreçlerin ortağı, bu tarihi hikayenin tarafı ve kahramanıdır" ifadelerini kullandı. - VAN