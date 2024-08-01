Kemer Belediyesi Başkanı Topaloğlu, öğrenci bursları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Kemer Belediyesi Başkanı Topaloğlu, öğrenci bursları hakkında açıklama yaptı

Kemer Belediyesi Başkanı Topaloğlu, öğrenci bursları hakkında açıklama yaptı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapılan olağanüstü meclis toplantısında, öğrenci bursları ve eğitime verilen destekler hakkında bilgi verildi. Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmalarını anlattı ve vatandaşların şikayetlerini onur madalyası olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, mecliste Kemer Belediyesi'nin 2024 yılı Gelir Tarifesi ve yeni sinema salonunun işletilmesi konuları da kabul edildi.

01.08.2024 17:22  Güncelleme: 17:24
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Antalya'da Kemer Belediyesi Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında toplandı.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde Başkan Necati Topaloğlu, öğrenci bursları nedeni ile açılan soruşturma hakkında meclise bilgi verdi. Türkiye'de eğitim ve sağlığın artık paraya döndüğünü belirten Başkan Topaloğlu, eğitim konusunda Kemer halkına destek verdiklerini söyledi.

Başkan Topaloğlu, eğitim alanında yaptığı çalışmaları daha önce Göynük Belediye Başkanlığı döneminde yaptığını da hatırlatarak, "Eğitime yaptığımız katkıları 5 yıldır da Kemer Belediye Başkanlığım dönemimde yapıyoruz. Bu destekler, anaokulundan 8'nci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemelerinin ücretsiz şekilde verilmesi, bin 400 lise öğrencisinin ücretsiz şekilde taşınması, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda 400 öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve üniversite öğrencilerine burs desteğidir. Bu konularda demek ki vatandaş bizi sevdi ve bir defa daha bize görev verdi" dedi.

"Şikayetler, benim için onur madalyasıdır"

Belediye Başkanlığı yaptığı 15 yıl içerisinde her türlü şikayetle karşılaştıklarına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Eğitime verdiğimiz destekler konusunda şikayet olacağını ben hiç zannetmezdim. Bunun arkasının da geleceğini sanıyorum. Antalya Valiliği tarafından gönderilen yazıda, 5102 sayılı Kanun gereği belediyelerin yükseköğretim öğrencilerine burs verebilmesi Anayasa Mahkemesi tarafından 2008'de iptal edildiği ancak Kemer Belediyesi'nin bu karar uymayarak yükseköğretim öğrencilerine burs verdiği iddiasıyla ilgili olarak araştırılma yapılması gerektiği belirtiliyor. Biz neyle uğraşıyoruz, vatandaş neyle uğraşıyor. Biz herhangi bir restoranda yemek yemedik, otelde konaklamadık, gazinoya gidip fatura getirmedik. Sonuçta Kemer Belediyesinin öğrencilerle ilgili bir tane faturası yoktur. Biz bir görevli olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması konusunda vatandaşımıza destek oluyoruz. Biz vatanını, milletini ve bayrağını seven gençler yetiştirmek için uğraşıyoruz ama bazı vatandaşlar nelerle uğraşıyor. Bu tür şikayetler benim için bir onur meselesi ve madalyasıdır. Bu arkadaşlar bizi şikayet etmeye devam etsinler" diye konuştu.

Mecliste, 22.07.2024 tarihinde düzenlenen olağanüstü meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde bulunan Kemer Belediyesinin 2024 yılı Gelir Tarifesi ile gündemin 5. maddesinde bulunan Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yeni faaliyete geçecek olan sinemanın Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesi ve ücretinin belirlenmesi konularında hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemer Belediyesi Başkanı Topaloğlu, öğrenci bursları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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