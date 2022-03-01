Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

01.03.2022 19:32
Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi için yaptığı konuşmada, yapılan denetimlerden rahatsız olmadıklarını, bu denetimler sayesinde büyük problemlerin engellendiğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi için yaptığı konuşmada, yapılan denetimlerden rahatsız olmadıklarını, bu denetimler sayesinde büyük problemlerin engellendiğini belirtti.

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporu ile ilgili konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Türkiye ile ilgili hazırlanan rapor mükemmel bir rapor. Bütün ince noktalar akademisyenlerle ve yetkili kişilerle görüşülerek, gelirlere, belediye paylarına kadar tespit edilmiş. Bir yerel yöneticinin sahip olabileceği tüm bilgiler raporda mevcut" dedi.

Türkiye'de de eş başkanlık sistemi olmamasına rağmen raporda 'eş başkanlar görevden alındı' cümlesinin yer almasını ilginç karşıladığını belirten Vergili, "Fakat raporun içerisinde şöyle bir cümle görüyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinde eş başkanlık sistemi yok. Türkiye'de de eş başkanlık sistemi olmamasına rağmen raporda 'eş başkanlar görevden alındı' cümlesi yer almakta. Raportörler kendilerini zorunlu hissediyorlar. Böyle bir sistemin Türkiye'de olmadığını kendileri Türkiye'deki vatandaşlardan daha iyi biliyor" diye konuştu.

"Belediyemizdeki büyük problemleri engellemiş olduk"

"Rüşvetin, iltimasın engellenmesi ve denetlenmesiyle ilgili konular bugüne kadar konseyde defalarca görülmüştür" diyen Vergili, "Türkiye'de şu anda rüşvetin, iltimasın ve yolsuzluğun olmaması ile ilgili düzenleme yapılıyor. Şu anda iktidar partisi ile birlikte hareket etsek bile, 2016 yılından önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sert muhalefet eden bir partiydik. Bende 2009 yılından beri belediye başkanıyım. Bu denetimlerin hiçbirisinden rahatsız olmadım. Bu denetimler sayesinde belki de belediyemizdeki büyük problemleri engellemiş olduk" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu Karabük Demir Kartal, üç puanın sahibi oldu Karabük Demir Kartal, üç puanın sahibi oldu

Rafet Vergili, Karabük, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement