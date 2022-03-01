Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporunu değerlendirdi - Son Dakika

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi için yaptığı konuşmada, yapılan denetimlerden rahatsız olmadıklarını, bu denetimler sayesinde büyük problemlerin engellendiğini belirtti.

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nin Türkiye raporu ile ilgili konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Türkiye ile ilgili hazırlanan rapor mükemmel bir rapor. Bütün ince noktalar akademisyenlerle ve yetkili kişilerle görüşülerek, gelirlere, belediye paylarına kadar tespit edilmiş. Bir yerel yöneticinin sahip olabileceği tüm bilgiler raporda mevcut" dedi.

Türkiye'de de eş başkanlık sistemi olmamasına rağmen raporda 'eş başkanlar görevden alındı' cümlesinin yer almasını ilginç karşıladığını belirten Vergili, "Fakat raporun içerisinde şöyle bir cümle görüyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinde eş başkanlık sistemi yok. Türkiye'de de eş başkanlık sistemi olmamasına rağmen raporda 'eş başkanlar görevden alındı' cümlesi yer almakta. Raportörler kendilerini zorunlu hissediyorlar. Böyle bir sistemin Türkiye'de olmadığını kendileri Türkiye'deki vatandaşlardan daha iyi biliyor" diye konuştu.

"Belediyemizdeki büyük problemleri engellemiş olduk"

"Rüşvetin, iltimasın engellenmesi ve denetlenmesiyle ilgili konular bugüne kadar konseyde defalarca görülmüştür" diyen Vergili, "Türkiye'de şu anda rüşvetin, iltimasın ve yolsuzluğun olmaması ile ilgili düzenleme yapılıyor. Şu anda iktidar partisi ile birlikte hareket etsek bile, 2016 yılından önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sert muhalefet eden bir partiydik. Bende 2009 yılından beri belediye başkanıyım. Bu denetimlerin hiçbirisinden rahatsız olmadım. Bu denetimler sayesinde belki de belediyemizdeki büyük problemleri engellemiş olduk" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK