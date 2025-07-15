Başkan Yarka: "En çok biz çektik, terörün bitmesini en çok biz istiyoruz"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, terörün bölgeyi yıllarca yaşanmaz hale getirdiğini belirterek, "Silah bırakma çağrısını gönülden destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Silahları bırakın, gelin konuşalım' sözü kalbimize işledi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, geçtiğimiz hafta Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 kişilik PKK'lının silahlarını yakması ile devam etmişti. 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan kritik adımı değerlendiren Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İHA muhabirine, terörün bölgeyi yıllarca yaşanmaz hale getirdiğini, ancak barış ortamının sağlanmasıyla birlikte Şırnak'ta huzur rüzgarları estiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'silahları bırakın, gelin konuşalım' sözünün kalbine işlediğini ifade eden Yarka, "En çok isteyenlerden biriyim. Çünkü biz gençliğimizi yaşayamadık. Tam 20'li yaşlarda başlayan bu terör olayları bölgeyi zindana çevirdi, yaşanmaz hale geldi. Biz hep şunu diyoruz, bu güzelliklerin yanında, bu silah bırakma eylemi de gönülden destek veriyoruz. Cuma günü silahlar bırakıldı. Cumartesi günü de sen Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açıklaması vardı. Kalbime, gönlüme işlenen cümle budur. 'Silahları bırakın, gelin konuşalım' işte her şey diyalog yönüyle, mecliste tüm siyasi partilerin katılımıyla sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz" dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin meclis çatısı altında bir araya gelerek sorunları birlikte çözmesi gerektiğini kaydeden Yarka, "Kürdü ile, Türkü ile, Arabı ile, Çerkez ile, Lazı ile biz biriz. Bir olduğumuz sürece daha güçlü olacağız. Yıllardan beri kendi topraklarımızın bir bölgesinde özellikle ve ülkemizin batı illerine sirayet eden bu hoşnutsuzluğu biz de benimsemiyorduk ve çok mutluyuz. Bununla beraber ne olacak? İş istihdamı olacak. Bakir topraklar hepsi madencilik işte petrol Gabar Dağı'nda bugün günlük 80 bin varile yakın petrol, sağ tarafında Cudi'nin altında yine 100 milyon rezerv tonlu madenlerimiz var. Barajlarımız var, ihracatımız var, seracılık var, bölgemizde hayvancılık var ne desen var. Turizm olacak, inanç turizmi olacak. Cudi dağına çıktık. Binlerce insan geldi. 10-15 bin kişi geldi oraya. Yıllarca gidemiyorduk ve bu güzellik bu huzur ortamı Türkiye'nin her tarafına en ücra yerlerine ulaştı bile. Şu anda Şırnak'ta görüyorum. Herkesin yüzü gülüyor ve kaç gündür böyle oturduğum ortamlarda milletin istediği budur" diye konuştu.

"Söylemlerimize dikkat etmeliyiz"

Barış sürecinin toplumsal destekle ilerleyeceğini vurgulayan Başkan Yarka, "Ne yapmamız lazım? Söylemlerimize dikkat edelim, birbirimizi kırmayalım. Hepimiz bu sürecin devam etmesi için alt perdeden konuşmamız lazım. Böyle sıkıntılarımız olsa da bile birbirimize karşı hoşgörüyle davranmamız lazım ve bunu devlet büyüklerimizin karar vermiş olduğu bu sürece biz de tabandan destek vermeye hazırız ve hayırlı ve uğurlu olsun. Bin defa diyoruz biz. Çünkü biz Şırnaklı olarak en çok. Bu işten zarar gördük. Bu işi en çok da bitirilmesini isteyen ikimiz tekrar hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Barışa emek verenlerin adını yaşatıyoruz"

Şırnak'ta barış ve kalkınmayı destekleyen devlet büyüklerinin isimlerini şehrin önemli noktalarına verdiklerini belirten Yarka, "Gelişen ve güzelleşen ilimizde son zamanlarda "Terörsüz Türkiye" adı altında güzel bir hava oluştu. Tabii ki biz de bu havanın oluşmasıyla beraber devlet büyüklerimizin adını şehrimizde belirli yerlere verdik. Bizde yaşanan bu güzelliklere bazı güzellikler katmamız gerekiyor. Rahmetli Sırrı Süreye Önder, bu barış sürecinde çok güzel adımlar attı. Çok güzel çalışmaları yaptı ama bu günü görmedi, ömrü yetmedi. Haziran ayı meclis toplantımızda Şırnak Gündoğdu Mahallesi'nde Kent Parka rahmetli Sırrı Süreyya Önder Beyefendinin ismini verdik. Bizim bundan sonraki çalışmalarımız da başka bulvarda isim değişiklikleri veya uzatılması veya başka bir parka yine Şırnak'a emeği olan ve Türkiye'ye olan büyüklerimizin isimlerini vereceğiz. Kim bunlar? Sayın Cumhurbaşkanımız işte görüyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 2 yıl önce biz bu isimi verdik. Üniversite kavşağına kadar olan bölümdü. Biz onu kendi imar sınırımıza orman işletme müdürlüğü ve özel idare binası yeni yapıldı. Oraya kadar uzattık. Recep Tayyip Erdoğan bulvarı oraya kadar uzadı. Bu sağımda gördüğümüz alan o da Hakkari bulvarıydı. Biz Hakkari bulvarını ne yaptık? Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ismini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bulvarı 5 kilometre, Sayın Devlet Bahçeli'nin isminin bulunduğu alan da 4 kilometre. Biz yine Recep Tayyip Erdoğan bulvarı üzerinde Şehrinuh Mahallesinin arka tarafındaki olan yaşam parkımız var. Oraya da sayın rahmetli Turgut Özal, Cumhurbaşkanımızın ismini verdik. Bu sol tarafımızda zaten 15 Temmuz Şehitler caddesi görüyorsunuz ve bölgemizde bulunan bu caddeleri hep böyle özel, biz bizim için değerli olan şahsiyetlerin ismini verdik. Bir güzel şeyi de ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımızın Şırnak'a hediye ettiği ve 96 bin metrekare üzerinde kurulu olan, dördüncü gündür açıldı ama mükemmel bir millet bahçesi yapıldı. O millet bahçesinde de yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi olarak isim verdik. Yani bunlar tabii bizim onurumuz, gururumuz. Hep diyoruz böyle ülkemize yararını ve hizmetleri olan şahsiyetleri herkesin kendi yerleşkelerinde bunları ismini yaşamaları için Şırnak bunu yaptı, onurluyuz, gururluyuz" şeklinde konuştu - ŞIRNAK