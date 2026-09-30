Başkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bilecik’teki çalışmaları anlattı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a Bilecik'teki çalışmaları anlattı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Yıldırım, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinledi. Yıldırım, Erdoğan ile bir araya gelerek Bilecik'te yürütülen teşkilat çalışmaları ve kente yönelik hedefler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı kapsamında bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle de görüşen Yıldırım, Bilecik için planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapan Yıldırım, "Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Cumhurbaşkanımızın güçlü ifadeleriyle bir kez daha gördük ki bizler de bu anlayışla; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Bilecik'imiz ve aziz milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve hizmet aşkımızı daim eylesin" dedi.