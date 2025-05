Başkan Yıldırım: "Maçın, dostluk ve saygı çerçevesinde tamamlanacağına olan güvenim tamdır"

Tüm kalbiyle Elazığspor'un yanında olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Maçın, dostluk ve saygı çerçevesinde tamamlanacağına olan güvenim tamdır. Taraftarlarımızdan ricam, takımımıza coşkulu ama kontrollü bir destek vererek, itibarımızı korumalarıdır" dedi.

Bugün oynanacak Elazığspor-Vanspor maçı öncesi bir açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yıldırım, "Sevgili Elazığlı hemşehrilerim, 26 Mayıs Pazartesi Günü, Nesine 2. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Elazığspor'umuzun Artı Değer Vanspor ile kıyasıya mücadelesine şahitlik edecek olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar her şartta ve platformda Elazığspor'un yanında olan ve her türlü desteği veren bir Elazığspor taraftarı olarak bu maçta sizlerle birlikte tribünde olmayı takımımızı desteklemeyi arzuluyordum. Ancak, temsil ettiğim makam dolayısıyla Ankara'da Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nın önemi nedeniyle maçta sizlerle olamayacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bu durumun gönlünüzde en ufak bir kırıklığa yol açmamasını özellikle rica ediyor, tüm kalbimle Elazığspor'umuzun yanında olduğumun altını çiziyorum. Bu önemli maçta tribünde olamayacağım ama kalbim her zamanki yerinde; Elazığspor'umuzun yanında. Uzaktan da olsa yüreğim Elazığspor'la. Sahada savaşan her forma, her emek için duacıyım" diye konuştu.

Van'da yaşanan ve sporun birleştirici ruhunu zedeleyen üzücü olayların herkesi derinden yaraladığını aktaran Yıldırım, "Futbolcularımıza yönelik yabancı madde atılması, protokolümüze düzenlenen taşlı saldırılar gibi kabul edilemez davranışlar, centilmenlikten uzak bir tablo oluşturmuştu. Bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için tüm taraftarlarımızı sportmenliğe, fair play ruhuna ve kardeşliğe davet ediyorum. Elazığspor'umuzun, sahadaki asil duruşuyla örnek olacağına yürekten inanıyorum. Maçın, dostluk ve saygı çerçevesinde tamamlanacağına olan güvenim tamdır. Taraftarlarımızdan ricam, takımımıza coşkulu ama kontrollü bir destek vererek, itibarımızı korumalarıdır. Sonuç ne olursa olsun, Elazığ'ın yüksek ahlaki değerlerini saha içinde ve dışında temsil etmeye devam edeceğiz. Elazığspor'umuzun, bu maçtan galip gelerek tur atlayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle, stadyumda olacak tüm hemşehrilerimizin, yöneticilerimizin ve futbolcularımızın azmiyle inşallah finale çıkacağız. Van'daki olayların bir benzerinin yaşanmayacağına dair inancımı yineleyerek, takımımıza gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ